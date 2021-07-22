США переводят афганских коллаборационистов на военную базу в Катаре

Тысячи афганских переводчиков и их семьи будут размещены на американских базах в Катаре и Кувейте, в то время как их визы для въезда в США находятся на стадии рассмотрения.

Афганские переводчики ищут убежища в США, поскольку помогали американским войскам в Афганистане, что делает их потенциальной мишенью для талибов*, которые набирают силу по мере того, как западные войска уходят из страны.

Заявители останутся на военных базах США в Катаре и Кувейте при условии согласия принимающих стран, заявили американские официальные лица Politico.

На сегодняшний день ни одна из стран не подтвердила, что будет принимать афганцев, но официальные лица говорят, что соглашение «близко».

Они добавили, что еще некоторые страны на Ближнем Востоке и в Европе рассматриваются в качестве принимающих стран для переводчиков, хотя официального соглашения достигнуто не было.

На прошлой неделе стало известно, что администрация Байдена уже в этом месяце эвакуирует афганских граждан, которые помогали армии США во время оккупации Афганистана.

«В целях обеспечения оперативной безопасности мы не раскрываем дополнительную информацию о том, когда будут отправляться рейсы, но мы выполним обещание президента начать полеты в этом месяце», - сказал тогда The Washington Post официальный представитель.

Операция, получившая название «Убежище союзников», будет поддерживать «заинтересованных и имеющих на это право афганских граждан и их семьи, которые поддержали Соединенные Штаты и наших партнеров в Афганистане и находятся в процессе подачи заявок на [специальную иммиграционную визу]».

Государственный департамент, министерства обороны и внутренней безопасности координируют полеты, которые начнутся в последнюю неделю июля.

По словам официальных лиц, около 2500 афганских заявителей сядут в самолет и будут доставлены на военную базу Форт-Ли в Вирджинии, где они временно останутся до тех пор, пока их заявки на визу не будут близки к завершению.

«Это храбрые афганцы и их семьи, чья служба США подтверждена посольством в Кабуле и которые прошли тщательную проверку безопасности», - сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс о первой партии переводчиков, которые прибудут в США в ближайшие дни.

Считается, что около 18 000 заявлений на получение специальной иммиграционной визы остаются на рассмотрении.

В понедельник Байден опубликовал заявление в поддержку двухпартийного законопроекта, который ускорит длительный процесс подачи заявок и оформления виз.

* - запрещены в РФ