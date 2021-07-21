В США помощника Трампа арестовали за работу в качестве агента ОАЭ

Томас Барак, близкий союзник бывшего президента США Дональда Трампа и один из его главных организаторов сбора средств, был арестован во вторник и обвинен в сговоре с целью повлиять на внешнюю политику США, сообщает Associated Press.

Суд в Бруклине, штат Нью-Йорк, обвинил Баррака в том, что он действовал как незарегистрированный «иностранный агент», когда в 2016-2018 годах пытался повлиять на политику США в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Также Томаса Баррака обвинили в препятствовании правосудию и даче ложных показаний. Баррак отверг выдвинутые обвинения.

Власти США также обвинили в лоббировании интересов ОАЭ 27-летнего американца Мэттью Граймза, бывшего руководителя компании Баррака, и 43-летнего гражданина ОАЭ Рашида аль Малика, который, по версии следствия, выступал в качестве посредника.

Баррака и Граймза задержали в Южной Калифорнии. Малик остается на свободе; предположительно, он на Ближнем Востоке. В прошлом Малик жил в Лос-Анджелесе, но уехал из США в 2018 году спустя три дня после того, как его опросили правоохранительные органы.

Прокуроры также заявили, что он встречался и помогал высокопоставленным лидерам Королевства Саудовская Аравия, которое является близким союзником ОАЭ, и что он «предоставил правительственным чиновникам ОАЭ конфиденциальную информацию о ситуации в администрации, включая информацию о позиции нескольких высокопоставленных правительственных чиновников Соединенных Штатов в отношении блокады Катара, организованной ОАЭ и другими странами Ближнего Востока».

Судя по всему золотая эпоха эмиратовско-американской дружбы ушла вместе с республиканцем Трампом, а те кто положил в свое время все яйца в одну корзину — ОАЭ и КСА в частности — сейчас будут за это расплачиваться. Единственный, кому пока ничего серьезного не грозит даже со сменой администрации это Израиль (хотя не Нетаньяху). Его узы с США гораздо крепче временного союза с арабскими монархиями.