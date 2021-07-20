Администрация Байдена впервые отпустила заключенного из Гуантанамо

США впервые перевели заключенного из тюрьмы Гуантанамо с тех пор, как президент Джо Байден вступил в должность, отправив марокканского пленника домой через несколько лет после того, как его рекомендовали освободить.

Марокканский заключенный Абдуль-Латиф Насер, которому около 50 лет, был допущен к освобождению наблюдательной комиссией в июле 2016 года, но оставался в Гуантанамо в течение всего срока полномочий бывшего президента Дональда Трампа.

Комиссия по периодическому контролю установила, что задержание Насера ​​больше не «является необходимым для защиты национальной безопасности США», говорится в заявлении Пентагона в понедельник.

В 2016 году совет директоров рекомендовал санкционировать репатриацию Насера, но процесс не мог быть завершен до конца срока бывшего президента Барака Обамы, который пообещал публично, что закроет эту печально известную тюрьму.

Попытки Обамы закрыть это учреждение были заблокированы республиканцами в Конгрессе, которые ограничили возможность перевозки задержанных на материковую часть США.

И Обама, и его предшественник Джордж Буш поддерживали процесс передачи заключенных. Однако этот процесс в значительной степени застопорился при Трампе, который перед вступлением в должность заявил, что больше из Гуантанамо больше никого не выпустят.

«Это чрезвычайно опасные люди, и их нельзя выпускать обратно на поле боя», - сказал он тогда.

Передача Насера ​​может означать, что президент Байден прилагает усилия для сокращения заключенного населения Гуантанамо, которое сейчас составляет 39 человек. На пике своего развития комплекс содержал около 800 заключенных.

Офис Байдена в феврале начал исследование того, как закрыть тюрьму, но старался не давать чрезмерных обещаний после невыполнения обещания Обамы.

Американский союз гражданских свобод приветствовал перевод Насера, но призвал администрацию Байдена «срочно… провести переговоры и выполнить аналогичные решения в отношении других освобожденных заключенных.

«Прекращение двух десятилетий несправедливого и жестокого задержания мусульман в Гуантанамо военными является обязательством в области прав человека и необходимостью национальной безопасности», - говорится в заявлении союза.

США поблагодарили Марокко за помощь в доставке Насера ​​домой.

«Соединенные Штаты высоко оценивают давнее партнерство Королевства Марокко в обеспечении интересов национальной безопасности обеих стран», - говорится в заявлении Пентагона.

«Соединенные Штаты также чрезвычайно благодарны Королевству за готовность поддержать текущие усилия США по закрытию следственного изолятора Гуантанамо».

Представитель Госдепартамента Нед Прайс добавил в своем заявлении: «Лидерство Марокко в содействии репатриации Насира, наряду с прошлой готовностью вернуть своих иностранных боевиков-террористов с северо-востока Сирии, должно побудить другие страны репатриировать своих граждан, которые отправились воевать на сторону террористических организаций за рубежом».

Путь Насера ​​до тюрьмы на Кубе был долгим.

Согласно его досье в Пентагоне, он был членом ненасильственной, но незаконной марокканской суфийской группы в 1980-х годах. В 1996 году он участвовал в боевых действий в Чечне, потом оказался в Афганистане, где проходил подготовку в лагере «Аль-Каиды»*.

Он был схвачен после боев с американскими войсками и отправлен в Гуантанамо в мае 2002 года.

Военный чиновник, назначенный представлять его перед контролирующим советом, сказал, что Насер изучал математику, информатику и английский язык в Гуантанамо, создав арабско-английский словарь на 2000 слов.

Чиновник сказал совету директоров, что Насер «глубоко сожалеет о своих прошлых действиях» и выразил уверенность, что он реинтегрируется в общество.

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