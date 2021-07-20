Эрдоган на Кипре: новые проекты и решение о двух государствах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на Северный Кипр в понедельник, начав двухдневный визит по случаю годовщины турецкой операции на острове в 1974 году, где он вновь заявил о поддержке решения о создании двух государств на фоне давно зашедших в тупик переговоров о воссоединении под руководством ООН.

Обращаясь к парламенту Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), Эрдоган в понедельник обнародовал то, что он ранее назвал «хорошими новостями», объявив, что Анкара поможет возвести президентский дворец и новое здание парламента в ТРСК, строительство которых, по его словам, скоро начнется.

«Это выражение государственности», - сказал Эрдоган в понедельник, имея в виду строительство президентского дворца ТРСК. «Реализуя этот проект, некоторые увидят, что такое северное кипрское государство».

Эрдоган также объявил, что в районе Метехан в столице Никосии будет построен большой парк или «национальный сад», который будет включать новый парламентский комплекс.

Визит состоялся после того, как последняя попытка возобновить мирные переговоры под руководством ООН между правительствами греков и турок-киприотов зашла в тупик этой весной в Женеве. Кипр остается разделенным по этническому признаку с тех пор, как в 1974 году Турция начала операцию после военного переворота, поддержанного Грецией.

Дипломатические попытки разрешить разногласия между Республикой Кипр и ТРСК в значительной степени не увенчались успехом после провала переговоров 2017 года в Кран-Монтане, Швейцария. После нескольких лет безуспешных попыток возобновить переговоры, в 2020 году президентом ТРСК был избран правый националист Эрсин Татар, пообещавший прекратить переговоры о воссоединении и добиваться решения о создании двух государств при поддержке Анкары.

Перед отъездом в понедельник Эрдоган подтвердил, что турки-киприоты смогут достичь прочного и устойчивого суверенитета только через решение о создании двух государств в отсутствие возобновленных переговоров о двухсторонней федерации. Официальные лица Республики Кипр, государства-члена ЕС, отказываются обсуждать решение о создании двух государств, поскольку это потребует признания ТРСК в качестве независимого государства.

«Решение на Кипре может быть достигнуто только на основе фактов, уже имеющихся на острове», - сказал Эрдоган в понедельник. «Если в будущем должен быть новый переговорный процесс, он может состоятся только между двумя суверенными и равноправными государствами».

Ранее в июле президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз «никогда, никогда» не примет решение о создании двух государств на Кипре, позицию, которую Эрдоган неоднократно поддерживал в последние месяцы.

Ожидается, что во время своего визита Эрдоган совместно с Татаром откроет несколько строительных проектов перед тем, как во вторник, 20 июля, будет присутствовать на церемониях, посвященных 47-й годовщине операции.

Фиона Маллен, директор исследовательского консалтингового агентства Sapienta Economics из Никосии, заявила, что турецкое правительство убеждено, что греки-киприоты никогда не захотят делиться властью с турками-киприотами, и в ответ придерживается своей собственной программы поддержки правительства ТРСК.

«После Кран-Монтаны [Турция] явно приняла решение сделать статус-кво как можно более болезненным для греков-киприотов и ЕС», - сказала Маллен в интервью изданию Al-Monitor. «У греков-киприотов до сих пор нет реального плана, что с этим делать. Каждый раз, когда они говорят «нет», они теряют больше территории».

Маллен добавила, что руководство ТРСК, вероятно, приветствует местные проекты развития, но отметила, что среди компаний, которые традиционно поддерживали Партию национального единства Татара растет чувство беспокойства по поводу «потери контроля, которая, похоже, ускорилась в последние несколько месяцев».

«Все больше и больше проектов обрабатываются непосредственно министерствами в Турции и передаются компаниям из Турции», - сказал Маллен Al-Monitor. «Это не очень хорошо для людей, которые исторически получали пользу от турецкого патронажа».

До визита Эрдогана ходили слухи о том, что Азербайджан может открыть дипломатическую миссию в ТРСК или признать его как независимое государство, став вторым государством, сделавшим это после Турции, после визита азербайджанских официальных лиц на прошлой неделе.

Гарри Цимитрас, директор Кипрского центра Института исследования проблем мира в Осло (PRIO), сказал, что такой шаг маловероятен в краткосрочной перспективе, даже если официальный Баку будет делать вид, что полностью готов к этому. Он сказал, что более вероятные события в ближайшие месяцы будут сосредоточены на поддерживаемых Турцией строительных проектах, включая две военные базы в ТРСК, одна из которых служит взлетно-посадочной полосой для турецких беспилотников.

«Кипр вновь приобрел для [Эрдогана] стратегическое значение… он приступает к реализации плана по использованию Кипра в качестве стратегической пешки на более широкой шахматной карте, которую он рисует в регионе», - говорит Цимитрас .

Напомним, что в 2019 году Анкара начала отправлять турецкие буровые корабли для проведения разведки возле кипрского шельфа, что было сделано для защиты территориальных прав и прав на природные ресурсы Турции и ТРСК. Поисковые работы прекратились после давления со стороны союзных западных стран и введения санкций ЕС против Турции.