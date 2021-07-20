С Праздником Жертвоприношения!

Редакция "Голоса Ислама" поздравляет всех верующих с великим праздником жертвоприношения. Ид аль-Адха мубарак, дорогие братья и сестры.

Да примет Аллах от вас и от нас все молитвы, посты и жертвы. Да примет Аллах хадж у всех тех, кому Он дал возможность совершить его в этом году.

Всем же кто не сумел попасть к святым местам в этом году напоминаем, что Господь Каабы — Всеслышащий и Всевидящий. Поэтому все мы имеем свою долю причастности к хаджу в эти прекрасные (хоть и тяжелые, учитывая ситуацию в мире) дни.

Желаем всем вам всяческих благ, успехов и счастья! С праздником Курбан-Байрам!