ХАМАС и Саудовская Аравия: в процессе оттепели

На позапрошлой неделе саудовский спутниковый телеканал «Аль-Арабия» удивил свою аудиторию, когда принял у себя главу зарубежного политического бюро ХАМАС Халеда Машаля. В последний раз этот телеканал принимал представителя ХАМАС шесть лет назад, до новой фазы ухудшения отношений между Саудовской Аравией и палестинским движением.

Машаль приветствовал Саудовское Королевство, его народ и его правителей, заявив, что Саудовская Аравия является ведущим сторонником прав палестинцев и палестинского дела. Он призвал королевство восстановить положительные отношения с его движением. В то же время он не забыл призвать Эр-Рияд освободить палестинских заключенных, находящихся в тяжелых условиях в саудовских тюрьмах, в том числе членов и лидеров ХАМАС.

Само шоу стало по сути рекламой Саудовской Аравии, которая извлекает выгоду из похвалы ХАМАС - самой популярной палестинской фракции в арабских и мусульманских государствах. И это несмотря на саудовскую войну в Йемене с 2015 года, ее борьбу с исламистами в регионе и секуляризацию королевства.

На протяжении десятилетий было известно, что неизменным условием поддержки арабами своих лидеров является поддержка последними Палестины и палестинцев. Поэтому на данном этапе, когда Саудовская Аравия сталкивается с широкомасштабной критикой за игнорирование палестинцев во время последнего конфликта, в то время как ХАМАС очень популярна в арабском мире, режим Саудовской Аравии нуждается в похвале и одобрении ХАМАС.

Разумеется, саудовский телеканал постарался обработать запись шоу и обрезать тот фрагмент, когда Машаль призвал Саудовскую Аравию освободить палестинских заключенных из своих тюрем. Власти КСА нуждаются лишь в положительных замечаниях и похвале от ХАМАС. Однако появление высокопоставленного лидера ХАМАС может быть намеком на новый этап хороших отношений между двумя сторонами.

Политический аналитик Мустафа Аль-Савваф комментирует: «Любые хорошие отношения между ХАМАС и Саудовской Аравией были бы для Саудовской Аравии более полезными, чем ХАМАС». Ас-Савваф подчеркнул, что недавняя враждебность Саудовской Аравии к «исламистским» движениям, включая ХАМАС и Братья-мусульмане*, пользующиеся популярность на мусульманской улице, нанесла ущерб репутации королевства. Кроме того, он объяснил, что секуляризация королевства Эр-Риядом также нанесла ущерб его репутации.

«Поэтому Саудовской Аравии необходимо срочно смыть свой позор, главным образом, после недавних разногласий с ОАЭ и игнорирования со стороны новой американской администрации», - заявил Аль-Савваф. «Любые хорошие отношения с ХАМАС означают, что Саудовская Аравия начала возвращаться к своей символической роли среди мусульман-суннитов во всем мире», - подтвердил он.

Некоторые высокопоставленные лидеры ХАМАС в Газе признают, что произошел сдвиг в отношениях, хотя до истинного прорыва еще далеко.

Аль-Савваф указал: «Аль-Арабия попросила Машаля присутствовать на шоу, и это доказывает, что за кулисами происходит что-то новое», но он подчеркнул: «Слишком рано говорить о том, что происходящее является началом восстановление хороших отношений между двумя сторонами».

По этому поводу палестинский политический аналитик из Рамаллаха Исмат Мансур сообщил, что ХАМАС несколько раз скрывал свои достижения в отношениях с КСА. Он сказал, что Саудовская Аравия предпочитает хорошие отношения с Палестинской автономией (ПА). Однако: «Я не исключаю, что ХАМАС может удивить нас внезапным заявлением о возобновлении хороших отношений с королевством, которое начало восстанавливать свою роль лидера мусульман-суннитов и крупнейшего сторонника палестинского дела».

Напомним, что Саудовская Аравия принимала членов и лидеров «Братьев-мусульман» из разных арабских стран, включая палестинцев, с самого начала создания этой группы в Египте. В 1988 году, менее чем через год после создания ХАМАС, высокопоставленный лидер движения Муса Абу Марзук встретился с представителями саудовской разведки и согласился открыть офис движения в Рияде.

В 1997 году, во время визита основателя ХАМАС шейха Ахмеда Ясина в королевство, члены королевской семьи Саудовской Аравии пожертвовали этому движению миллионы долларов. Покойный король Саудовской Аравии хвалил шейха Ясина и призвал его продолжать борьбу с израильской оккупацией и не ждать, пока арабские лидеры прекратят оккупацию.

К началу интифады в 2000 году Саудовская Аравия щедро поддерживала палестинцев через сотни благотворительных организаций ХАМАС, но после атаки 11 сентября Саудовская Аравия оказалась под давлением США и закрыла благотворительные организации, которые поддерживала ХАМАС, и вместо этого стала оказывать поддержку палестинцам через ФАТХ и БАПОР.

В 2007 году Саудовская Аравия разозлилась на ХАМАС после срыва соглашения о примирении между ФАТХ и ХАМАС при посредничестве Саудовской Аравии, поскольку лидер ФАТХ Махмуд Аббас убедил Эр-Рияд, что ХАМАС несет ответственность за срыв соглашения.

Несколько лет спустя, после Арабской весны, которая привела к свержению ряда арабских лидеров, в том числе покойного президента Египта Хосни Мубарака и других, правители Саудовской Аравии заняли враждебную позицию по отношению к уличным революциям, опасаясь последствий для самих себя. Поэтому они начали ожесточенную войну с «Братьями-мусульманами», которых такая революция привела к власти в Египте.

ХАМАС, как ответвление «Братьев-мусульман», откровенно и гордо заявил о своих отношениях с этой группировкой, а его лидеры посетили Каир и встретились с новым президентом Египта Мохамедом Морси, который был высокопоставленным лидером «Братьев-мусульман». Это побудило Саудовскую Аравию разорвать связи с ХАМАС из-за его отношений с этой группировкой. Саудовская Аравия задержала лидеров и членов ХАМАС, в том числе бывшего главу ХАМАС за рубежом Махера Салаха.

В 2015 году, когда Саудовская Аравия хотела, чтобы ХАМАС поддержал ее войну в Йемене, Эр-Рияд пригласил Машаля, который встретился с королем Салманом и другими официальными лицами. Он выступил с заявлением в поддержку саудовской операции в Йемене, и Эр-Рияд освободил должностных лиц и членов ХАМАС по его запросу.

Позже саудовский режим расправился с ХАМАС, его лидерами и членами в стране, но ХАМАС хранил молчание, пытаясь восстановить связи. Однако в кратком заявлении, опубликованном в 2019 году, ХАМАС объявил, что Саудовская Аравия задержала его активистов, в том числе его представителя Мохаммеда аль-Ходари, у которого был официальный офис в стране. В марте 2020 года судебные органы Саудовской Аравии заявили, что члены ХАМАС в саудовских тюрьмах «являются террористами».

Но сейчас скорее всего Саудовская Аравия действительно заинтересована в том, чтобы играть значительную роль в деле Палестины, а это значит, что ей придется поддерживать хорошие отношения с ХАМАС, который что в течение многих лет он был самой крупной, сильнейшей и самой популярной палестинской фракцией. Все десятилетия попытки исключить ХАМАС с политической арены, равно как и ставки на другие фракции, не увенчались успехом.

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