Умер датский автор богохульных карикатур на Пророка

Датский художник Курт Вестергаард, печально известный тем, что рисовал карикатуры на Пророка Мухаммада, вызвавшие справедливое возмущение во всем мусульманском мире, умер в возрасте 86 лет.

Вестергаард скончался во сне после длительного периода болезней, рассказали его родственники датской газете Berlingske в воскресенье.

Именно этот шайтан стоял за 12 рисунками, опубликованными консервативной ежедневной газетой Jyllands-Posten под заголовком «Лицо Мухаммеда».

Поначалу карикатуры остались почти незамеченными, но через две недели в Копенгагене прошла демонстрация против них, а затем послы мусульманских стран в Дании выразили протест.

Позже гнев перерос в антидатские протесты во всем мусульманском мире в феврале 2006 года. Некоторые демонстрации и вовсе переросли в насилие. Посольства Дании и Норвегии подверглись нападению, десятки человек погибли.

События привели к дебатам об исламофобии и ограничениях свободы слова и религии в Дании и за ее пределами.

Это был первый такой громкий скандал, связанный с карикатура на Пророка (мир ему). В январе 2006 года Jyllands-Posten извинилась за публикацию изображений. Но к тому времени карикатуры в знак солидарности стали перепечатывать другие СМИ по всему миру. после чего последовали скандалы с Charlie Hebdo и другими. Так что можно смело говорить, что именно Вестергаард стал родоначальником порочного и безумного тренда.

Вестергаард работал в Jyllands-Posten с середины 1980-х годов в качестве иллюстратора. В последние годы своей жизни Вестергаард, как и многие другие, связанные с карикатурами, был вынужден жить под охраной полиции по секретному адресу.