Начался еще один "ограниченный" хадж

В Саудовской Аравии на прошлой неделе начали собираться паломники, которым посчастливилось в этом году совершить хадж.

За годы до пандемии около 2,5 миллионов паломников со всего мира стекались к святым местам Ислама, чтобы совершить великое паломничество, которое является пятым столпом Ислама.

Но из-за ограничений на большие собрания, связанные с коронавирусом, королевство снова не пускает к себе паломников из-за рубежа.

Только 60 000 вакцинированных граждан Саудовской Аравии и резидентов в возрасте от 18 до 65 лет могли зарегистрироваться для ежегодного паломничества. Годом ранее до 10 000 граждан и жителей Саудовской Аравии было разрешено совершить хадж.

«Мне очень повезло, и я по-настоящему счастлива быть среди тех немногих, кто совершит хадж в этом году», - цитирует Al Jazeera слова паломницы по имени Амина.

50-летняя жительница Саудовской Аравии сказала, что она собиралась в хадж с группой других женщин после того, как Саудовская Аравия впервые разрешила женщинам регистрироваться для участия в паломничестве без опекуна-мужчины.

Несмотря на ограничение на количество паломников, министерство хаджа и умры Саудовской Аравии заявило, что более 450 000 человек в королевстве отправили заявки в течение 24 часов после открытия платформы регистрации в прошлом месяце.

Приоритет отдавался людям, которые не совершали хадж в течение последних пяти лет, и лицам старше 50 лет, которые ранее не совершали хадж.

Сейф, 40-летний житель Саудовской Аравии, планировал совершить паломничество в этом году, но обнаружил, что доступные пакеты недоступны.

«Шесть лет назад я заплатил 3 000 риалов [800 долларов] за тот же пакет, который я должен был заплатить 20 000 риалов [5300 долларов] в этом году», - сказал Сейф Al Jazeera. «Я решил не подавать заявку».

Хотя Сейф сказал, что он понимает, что власти повысили цены из-за дополнительных правил в области здравоохранения, безопасности и мер предосторожности, необходимых для сдерживания распространения пандемии, он считает, что цены были грабительскими.

«В этом году хадж будет только для богатых людей», - добавил Сейф, который также подверг критике ограничения на количество людей, которым разрешено участвовать.

«Они должны были позволить как минимум вдвое больше людей. Пространство, в котором совершается паломничество, огромно. Я думаю, что здесь можно безопасно разместить больше людей», - сказал он.

Заместитель министра здравоохранения Саудовской Аравии Хани Джохдар сказал на брифинге ВОЗ в прошлом месяце, что решение об ограниченном паломничестве было принято «для общего блага», поскольку они «не хотят, чтобы хадж в этом году превратился в очаг инфекции».

Саудовская Аравия заработала репутацию страны, успешно справляющейся с большими скоплениями людей, поскольку в последние годы частота серьезных инцидентов во время сезона хаджа значительно снизилась.

В 2015 году по меньшей мере 2400 паломников погибли в одной из самых смертоносных давок во время хаджа. С тех пор серьезных инцидентов не было. Но до этого не менее 330 паломников погибли в результате давки в Мине в 2006 году.

Хотя в этом году скопление людей вряд ли станет проблемой для властей Саудовской Аравии, королевство непреклонно стремится сдержать распространение инфекции во время хаджа.

Только люди, привившиеся вакциной от Pfizer, Astrazeneca, Moderna или Johnson & Johnson, могут принять участие в хадже. Перед прибытием в священный город Мекку всех паломников проверили на коронавирус.

Власти также назначили на каждые 20 паломников сотрудника здравоохранения, который будет направлять группу и контролировать их соблюдение строгих правил в области здравоохранения и безопасности.

Доступ к святым местам в Мине, Муздалифе и горе Арафат будет ограничен лишь теми, у кого есть разрешение на хадж.

Согласно заявлению Центра по профилактике и контролю заболеваний, физическое дистанцирование между паломниками во время ритуалов, в том числе во время массовых молитв и во время обхода Каабы, будет строго соблюдаться.

Накануне паломничества Министерство хаджа и умры построило дополнительные жилые помещения и запустило проект по регулированию высокочастотных транспортных маршрутов для паломников, сообщили саудовские СМИ.

Министерство также запустило электронный портал для паломников, где можно купить все услуги и пакеты, необходимые для ритуалов, а также найти смарт-карту для организации мероприятий, включая сопровождение паломников между их местами проживания и местами проведения различных ритуалов.