"Талибан" и Турция

Противоречия движения "Талибан"* и Турции из-за присутствия турецкого контингента в кабульском аэропорту стали одной из тем обсуждения в мусульманской среде.

Как их правильно воспринимать?

Прежде всего без иллюзий. В этой истории нет такого, что одна из сторон представляет чистый исламский проект, а другая служит антиисламским силам. Как бы обратное ни пытались представить фанаты одной из сторон, скорее тут имеет место конфликт национальных и геополитических интересов.

Мы далеки от демонизации "Талибана", которую осуществляют исламофобские СМИ. Как бы кто к ним ни относился, талибы себя проявили как сила, с которой придется считаться любому, кто будет иметь дело с Афганистаном. Сила, представляющая значительную часть афганского народа, прежде всего пуштунов, но не только их, и его понимание Ислама, вдохновлявшего их на борьбу за свободу этой страны от иностранных захватчиков. И когда указывают на какие-то действия талибов, которые могут отталкивать или возмущать, надо, во-первых, помнить, что они осуществляются в условиях войны и анархии, а во-вторых, иметь в виду, что нам никогда не показывают, что совершают противники талибов или что творилось и творится под их властью, чтобы сопоставить неприглядные явления с обеих сторон.

С другой стороны, нет смысла и идеализировать "Талибан".

И не только потому, что он сам, а с ним и весь Афганистан почти два десятилетия разгребают последствия его политики конца прошлого - начала нынешнего века, обернувшейся разгромом его государства американцами. Да, несмотря на то, что талибы, уйдя в партизаны, сумели выстоять и победить американцев в войне за Афганистан, государство, которое у них было, было разгромлено и потеряно на двадцать лет, и страна за эту войну заплатила огромную цену.

Но прошлого не изменишь и не вернешь, и как бы то ни было, ко дню сегодняшнему "Талибан" продемонстрировал себя как сила, способная контролировать большую часть Афганистана, что было бы невозможно, не имей он поддержки афганского народа. И, похоже, что заплатив за последнюю войну огромную цену, на этот раз талибы собираются в первую очередь сосредоточиться на внутриафганских делах и избегать того, что могло бы снова привести к внешнему вмешательству, разгрому их государства и их уходу в партизаны.

Однако именно поэтому, если это так, они будут действовать не как центр глобального исламского проекта, которым их хотят видеть некоторые, а как национальная власть мусульманского афганского народа. Напомним, что талибы уже посетили Россию и Иран, заверив их руководство в том, что им от них не исходит никакой опасности, и приветствовали готовность Китая участвовать в восстановлении Афганистана, заявив, что не будут поддерживать "уйгурских сепаратистов", с которыми борется Пекин. Так что, когда говорят о том, что Турция может вести свою игру в Афганистане в качестве члена НАТО и совместно с Западом, возможно, это так, вот только талибы в недалеком будущем могут стать союзником Китая, как и стратегически важный для них Пакистан.

Другое дело, что именно как сила, претендующая быть национальной властью всего Афганистана, талибы считают себя вправе требовать от турецких военных покинуть его территорию, считая их в противном случае оккупантами. Однако тут есть важный момент - хотя к талибам уже активно присматриваются в качестве возможной новой легитимной власти Афганистана, пока никто их в этом качестве не признал. И соответственно, пока действует тот договор с нынешней афганской властью, на основании которого турецкие военные находятся в Афганистане.

Еще один момент, связанный с формированием новой афганской власти и ее признанием в мире, в частности, Турцией - это учет интересов тюркских народов и регионов Афганистана. И не только Турция, но и тот же Узбекистан едва ли захотят положиться на заверения общего характера со стороны талибов о том, что они гарантируют безопасность и права всех граждан Афганистана без различия национальности. Скорее всего условием признания новой афганской власти со стороны Турции и соседних тюркских государств станет представительство в ней тюркских народов и регионов страны и гарантирование им определенной автономии. И если этого сделано не будет, не факт, что Турция, которая не признает законной властью Сирии режим Асада или законной властью Ливии Хафтара, признает в таком качестве для Афганистана "Талибан".

Но будем надеяться, что обеим сторонам хватит здравого смысла урегулировать все эти вопросы и придти к консенсусу. И это потребует не только от Турции признать новую реальность, но и от талибов проявить здравомыслие и продемонстрировать, что они усвоили предыдущие уроки истории.

* - запрещено в РФ