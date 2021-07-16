Талибы предложили трехмесячный мир в обмен на пленников

Движение «Талибан»* предложило трехмесячное прекращение огня в обмен на освобождение тысяч своих бойцов, содержащихся в тюрьмах, заявил в четверг высокопоставленный представитель кабульского правительства на переговорах, после того как талибы захватили контроль над ключевым пограничным переходом с Пакистаном.

Надер Надери, представитель переговорной группы Кабула в столице Катара Дохе, сказал, что на перемирие существует «большой спрос». Мирные переговоры между талибами и Кабуле в Дохе зашли в тупик на несколько месяцев.

«Талибан предложил план трехмесячного прекращения огня, но взамен они попросили освободить 7000 своих заключенных и исключить их лидеров из черного списка ООН», - сказал он журналистам в Кабуле.

В прошлом году кабульское правительство освободило почти 5000 пленных талибов в рамках обмена, который помог начать мирные переговоры в Катаре. Эти меры были согласованы в рамках соглашения между талибами и США, которое также предусматривало вывод войск США из страны.

Представитель талибов сказал, что ему известно только о предложении о прекращении огня в связи с приближающимся праздником Курбан-байрам.

В среду талибы захватили пограничный переход Спин-Болдак-Чаман, второй по значимости переход на границе с Пакистаном и важный источник доходов правительства в Кабуле.

В четверг министерство иностранных дел Пакистана подтвердило, что афганская сторона пограничного перехода Чаман находится в руках талибов. Этот шаг побудил Пакистан закрыть свою сторону границы.

«Неуправляемая толпа численностью около 400 человек пыталась силой перейти через ворота. Они бросали камни, что вынудило нас применить слезоточивый газ», - сказал сотрудник службы безопасности, добавив, что позже ситуация была взята под контроль.

Он сказал, что около 1500 человек собрались на границе в среду, ожидая открытия перехода.

Переход обеспечивает прямой доступ к пакистанской провинции Белуджистан, где на протяжении десятилетий базировалось высшее руководство талибов.

Наблюдатели в Пакистане говорят, что захват Спин Болдак стал неожиданностью, и ожидают теперь начала гуманитарного кризиса.

«Десятки тысяч людей оказались в затруднительном положении с обеих сторон. Это очень загруженная граница, учитывая тот факт, что большинство неотложных медицинских услуг из Афганистана переходит в Пакистан, потому что здесь есть лучшие медицинские учреждения, а также тот факт, что многие семьи собирались пересечь границу, чтобы встретиться со своими родственниками, потому что приближается праздник Ид».

В четверг афганские талибы и правительство Пакистана согласились вновь открыть пограничный переход, чтобы пропустить людей, оказавшихся в затруднительном положении.

Исламабад объявил, что пригласил ряд «афганских лидеров» на мирную конференцию на выходных, но помощник президента Афганистана Ашрафа Гани сообщил местным СМИ, что его правительство попросило отложить ее, поскольку политики уже направляются в Катар.

Многие аналитики говорят, что любое предложение Талибана о прекращении огня, вероятно, является их попыткой укрепить позиции, которые они так быстро заняли в последние недели.

По их мнению, прекращение огня сейчас фактически запретило бы силам Кабула вновь овладеть важными пограничными пунктами, которые недавно захватили талибы.

Между тем США начинают операцию «Убежище союзников», цель которой - перебросить по воздуху тысячи афганских граждан, которые помогали силам США и НАТО во время 20-летней оккупации Афганистана, заявили представители Белого дома и посольства США в Кабуле.

По данным посольства США, полеты для тех, кто уже находится в процессе подачи заявления на визу в США, начнутся в последнюю неделю июля.

«Непосредственное внимание США» уделяется переселению «правомочных афганских граждан и их семей, которые поддержали Соединенные Штаты и наших партнеров в Афганистане», - заявила в четверг пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки репортерам в Вашингтоне, округ Колумбия.

По словам Псаки, около 20 000 переводчиков, клерков, водителей и других лиц вместе с членами их семей находятся в процессе подачи заявления на получение визы для въезда в США в рамках специальной программы для афганцев. Конгресс США готовит закон об ускорении выдачи виз и поддержке плана экстренного переселения.

Псаки сказал, что «большая часть этой группы» будет «переведена непосредственно на военную базу в Соединенных Штатах», где они получат «медицинские осмотры», жилье и помощь.

Других, «которые еще не завершили проверку своих биографических данных», сначала отправят либо на военные базы США за границу, либо в третьи страны, «где они будут безопасно размещены до завершения обработки их визы», - сказал Псаки.

Она не уточнила, какие базы США или третьи страны будут задействованы, сославшись на соображения безопасности для тех, кто будет перемещен.

* - запрещены в РФ