ОАЭ создадут национальную авиакомпанию Армении

Армения создает новую национальную авиакомпанию после почти десятилетия отсутствия национального авиаперевозчика.

14 июля президент Армен Саркисян и высокопоставленные представители авиации Армении подписали соглашение с базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах бюджетной авиакомпанией Air Arabia о создании новой армянской авиакомпании.

«Армения в настоящее время переживает трудный период. Мы ценим наших друзей, которые поддерживают нас, особенно на данном этапе, чтобы начать новое сотрудничество, новый проект в Армении», - сказал Саркисян на церемонии подписания.

Контракт заключен между Air Arabia и государственным фондом национальных интересов Армении, которые создадут независимое совместное предприятие. Официальные лица заявили, что новая национальная авиакомпания будет недорогой, а ее база будет в ереванском международном аэропорту Звартноц. У авиакомпании пока нет названия; Официальные лица Армении заявили, что будут принимать предложения граждан по электронной почте.

По словам официальных лиц, авиакомпания должна начать полеты в 2022 году. Пока не ясно, какие направления она будет обслуживать.

В Армении не было своей национальной авиакомпании после 2013 года, когда компания "Армавиа" Михаила Багдасарова объявила о банкротстве. С тех пор постоянно велись разговоры о том, что стране нужен свой авиапервозчик, но для государства это было всегда очень дорогой игрушкой. Учитывая положение Армении и ее отношения с соседями, правительство опасалось, что самолеты компании будут летать пустыми.

В эпоху Пашиняна гражданская авиация переживала тяжелые времена, и ее частые проблемы были горячей темой для обсуждения в Армении. В июне 2020 года Европейский союз внес в черный список семь частных перевозчиков, базирующихся в Армении, заявив, что они не соответствуют международным стандартам безопасности.

В тоже время необходимость в национальном перевозчике стала особенно явной во время последней Карабахской войны, когда ряд иностранных компаний отменил рейсы в Армению из соображений безопасности. И вот им на помощь приходят эмиратовцы.

Авиакомпания Air Arabia является первым бюджетным авиаперевозчиком на Ближнем Востоке, осуществляя полёты в 89 городов мира. У нее есть несколько дочерних компаний на Ближнем Востоке и в Непале. Теперь будет еще и в Армении.

Напомним, что Армения является страной-наблюдателем в Лиге арабских государств (ЛАГ), так что есть определенная логика, что Air Arabia будет де факто национальным авиаперевозчиком страны.