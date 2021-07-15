Стамбул хочет провести у себя Олимпийские игры 2036 года

Мэр Стамбула во вторник заявил, что хочет, чтобы его древний город принял летние Олимпийские игры 2036 года после неудачной попытки проведения отложенных пандемией игр 2020 года.

Легендарная столица Византийской и Османской империй может похвастаться развитой инфраструктурой и отличительной чертой в виде «моста», соединяющего Европу и Азию вдоль Босфорского пролива.

Проблема в том, что Стамбул также страдает от удушающей жары и влажности летом, а также от дорожных заторов, ставших кошмаром для его 15,5 миллионов жителей. Все это может существенно повлиять на окончательное решение о проведении игр.

«Наша цель - (провести) Олимпийские и Паралимпийские игры в 2036 году», - сказал репортерам мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

«Я уверен, что мы победим».

Ожидается, что Международный олимпийский комитет (МОК) назовет австралийский город Брисбен – единственного кандидата - местом проведения летних игр 2032 года перед началом Олимпийских игр в Токио в конце этого месяца.

Официальная заявка потенциально может повысить политический авторитет популярного мэра крупнейшего города Турции.

Имамоглу - видный член основной оппозиционной (кемалистской Республиканской народной) партии, ставший бельмом в глазу президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Сам Эрдоган является давним сторонником “спортивной дипломатии”, и в свое время возглавил безуспешные попытки провести Игры 2020 года, а также чемпионат Европы по футболу 2024 года, который все же пройдет в Германии.

Эти поражения лишили Эрдогана возможности наблюдать за новыми строительными проектами и хвастаться достижениями Турции до следующих запланированных выборов в 2023 году.

Имамоглу вырвал контроль над Стамбулом у правящей партии Эрдогана в 2019 году и упоминается как один из возможных претендентов на президентскую избирательную кампанию. Большинство социологических опросов уже сейчас показывают, что он опередил бы Эрдогана, случись выборы прямо сейчас.

Острое соперничество двух политиков снижает шансы на то, что Эрдоган поддержит кандидатуру Стамбула.

Министры правительства не присутствовали на официальном мероприятии по запуску кампании Имамоглу.

Пока что МОК еще не начал официальный процесс отбора, но города, включая Лондон, уже проявили ранний интерес.