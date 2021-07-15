Израильские ветераны требуют прекратить антипалестинское насилие со стороны еврейских поселенцев

Около 100 израильских солдат, служивших на оккупированном Западном берегу, потребовали от министра обороны Бенни Ганца и министра внутренней безопасности Омера Бар-Лев положить конец насилию еврейских поселенцев против палестинцев. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Мы, нижеподписавшиеся солдаты мужского и женского пола, которые служили на Западном берегу, призываем вас принять решительные меры против насилия со стороны поселенцев», - говорят ветераны. В письме говорится, что насилие, совершаемое поселенцами против палестинцев, усиливается при неявной поддержке израильского государства в течение многих лет. «Мы служили там, и мы лично видели, как это насилие происходило на деле», - добавили они.

По их словам, в прошлом году насилие со стороны поселенцев проявилось и усилилось, в виде «повреждения частной собственности, бросания камней, физическом насилии в отношении палестинцев и нападениях на активистов и [израильские] силы безопасности», - заявили бывшие солдаты, добавив: «Нас послали защищать их [еврейских поселенцев], но у нас не было средств противостоять им».

Позже солдаты сообщили репортерам, что данные Министерства обороны Израиля показывают, что в 2020 году было зарегистрировано 370 случаев насилия, совершенных еврейскими поселенцами на Западном берегу, 42 из которых были направлены против израильской полиции и солдат.

Палестинцы давно говорят, что израильские власти игнорируют нападения поселенцев в рамках официальных усилий по активизации поселенческой деятельности на оккупированных палестинских территориях.

Израильское правозащитное движение «Мир сейчас» сообщает, что около 650 000 поселенцев на Западном берегу, включая оккупированный Иерусалим, живут в 164 незаконных поселениях и 116 незаконных заставах.