Талибы предостерегли Турцию от "оккупации Афганистана"

Во вторник афганские талибы* предупредили Турцию о том, что она не должна оставаться в Афганистане, несмотря на уход США из страны, пригрозив возмездием против турецких сил в соответствии с фетвой, изданной 20 лет назад.

«Продолжение оккупации Турцией вызовет в нашей стране чувство ненависти и вражды по отношению к турецким официальным лицам и нанесет ущерб двусторонним отношениям», - говорится в заявлении группы, которое сделал ее представитель Забихуллах Муджахид.

Присутствие турецких вооруженных сил в Афганистане "является оккупацией, и с оккупантами будут поступать в соответствии с фетвой, изданной 1500 выдающимися учеными Афганистана" в 2001 году, предупредила группа.

Хотя группа заявила, что хочет взаимного уважения со всеми странами, она призвала Турцию и другие державы не вмешиваться во внутренние дела Афганистана.

Напомним, что Талибан провел широкомасштабную кампанию в раздираемой войной стране, захватив несколько районов. Он утверждает, что контролирует 85 процентов территории страны.

Это привело к тому, что силы кабульского режима сдались и покинули свои районы, многие бежали в соседние страны.

Ожидается, что американские и другие западные силы завершат свой вывод к концу августа, закончив 20-летнее присутствие в стране.

* - запрещены в РФ (что не мешает им приезжать на переговоры в Москву)