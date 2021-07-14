В Пакистане взорван автобус с китайскими специалистами

По меньшей мере 10 человек, в том числе шесть граждан Китая и два пакистанских солдата, были убиты в среду результате взрыва автобуса в отдаленном районе северного Пакистана, сообщили агентству Reuters несколько источников, добавив, что число жертв может возрасти.

Пока не ясно, был ли взрыв результатом устройства на обочине дороги или бомбу оставили внутри автобуса.

Генеральный инспектор Моаззам Джа Ансари, высшее должностное лицо полиции Хайбер-Пактунхва, провинции, в которой произошел инцидент, подтвердил гибель шести граждан Китая, двух солдат и двух местных жителей.

«Автобус после взрыва провалился в глубокий овраг и причинил большие потери. Пропали один китайский инженер и один солдат. Спасательная операция началась, и весь правительственный аппарат был мобилизован для спасения раненых с помощью санитарной авиации», - сказал на условиях анонимности высокопоставленный правительственный чиновник.

Старший административный сотрудник региона Хазарей сообщил агентству Reuters, что автобус вез более 30 китайских инженеров к месту строительства плотины Дасу в Верхнем Кохистане.

Между тем китайское министерство иностранных дел заявило, что Китай осуждает взрыв и просит Пакистан тщательно расследовать теракт.

Пекин обратился к Пакистану с просьбой обеспечить безопасность китайского персонала, учреждений и проектов, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь на регулярном брифинге в среду.

Ансари сообщил Reuters, что пакистанская полиция ведет расследование. «Похоже на саботаж», - сказал он, отправляясь на вертолете к месту происшествия.

Другой высокопоставленный сотрудник полиции сообщил агентству Reuters, что число погибших уже возросло до 13 человек, в том числе девять граждан Китая и двое солдат.

Проект гидроэлектростанции Дасу является частью Китайско-пакистанского экономического коридора (КПЭК), инвестиционного плана на сумму 65 миллиардов долларов в рамках Пекинской инициативы «Один пояс и один путь», которая направлена ​​на соединение западного Китая с морским портом Гвадар на юге Пакистана.

Китайские инженеры вместе с пакистанскими строителями в течение нескольких лет работали над гидроэлектростанцией Дасу и несколькими другими в регионе, где произошел взрыв.

С оглядкой на то, как воспринимают сотрудничество с Китаем пакистанские руководители, можно не сомневаться, что это тот самый случай, когда расследование инцидента пройдет в кратчайшие сроки и самым эффективным образом. Если бы такую же эффективность пакистанские лидеры применяли к расследованию преступлений китайских коммунистов в Синьцзяне...