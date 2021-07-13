Дружба двух принцев переживает не лучшие времена

Разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией по поводу предложенной ОПЕК + сделки по увеличению добычи нефти являются последним признаком того, что тесные отношения между двумя странами Персидского залива, и в частности между их фактическими правителями, превращаются в ожесточенное соперничество.

Картель, возглавляемый Саудовской Аравией, был вынужден отложить запланированное увеличение добычи в понедельник в третий раз, поскольку ОАЭ, несмотря на принципиальное согласие на увеличение, потребовали более высокого базового уровня, считая его «устаревшим». Ожидается, что в результате добыча нефти в ОАЭ вырастет.

В прошлую пятницу блок из 23 членов проголосовал за увеличение добычи на 400 000 баррелей в день со следующего месяца до конца года, «добавив еще 2 миллиона баррелей в день к концу года». Тупиковая ситуация привела к тому, что эталонные цены на нефть в США достигли шестилетнего максимума в начале недели, прежде чем они упали, что связано с опасениями рынка, что ОАЭ в одностороннем порядке добавят баррелей. Это вынудило других членов ОПЕК последовать их примеру и увеличить поставки, сказал директор по энергетическим фьючерсам в Mizuho Боб Яугер.

Однако противостояние в ОПЕК представляет собой лишь один пример растущего разлада между Эр-Риядом и Абу-Даби, чьи наследные принцы, Мухаммад бин Салман и Мухаммад бин Заид, соответственно, когда-то хвалились своей дружбой. Говорят, что ее пик пришелся на совместный отдых в пустыне 2015 году и обязан взаимной любви к соколиной охоте. Два года спустя Wall Street Journal назвал это «поворотным моментом в зарождающейся дружбе».

Затем последовали и другие встречи, а также по крайней мере одна экскурсия на Сейшельские острова с участием роскошных яхт. «Бин Заед выращивает Бин Салмана уже полдесятилетия», - прокомментировал Ахмед Гатнаш, соучредитель Фонда Кавакиби.

Связь между двумя принцами сыграла решающую роль в заметном изменении внешней политики Эр-Рияда. Королевство присоединилось к своему меньшему, либеральному соседу и подражало агрессивной позиции Абу-Даби по отношению к исламистским группировкам, таким как «Братья-мусульмане»*, внутри страны и за рубежом.

Связь между МБС и МБЗ описывается обычно как связь между учеником и наставником, когда коварные эмиратовцы берут под свое крыло молодого, неопытного саудовца. В то время как катастрофическая война 2015 года в Йемене широко рассматривается как коалиция под руководством Саудовской Аравии, ОАЭ под влиянием своего наследного принца, возможно, были движущей силой усилий по свержению поддерживаемого Ираном хуситского правительства в Сане и восстановления международно признанного президента Хади. Обе цели остаются недостижимыми.

МБЗ сыграл ведущую роль в Катарском кризисе в 2017 году, наложив блокаду на соседний эмират из-за обвинений в поддержке терроризма и тесных связях государства с Ираном. Ранее в этом году спор закончился ничем не примечательным завершением - примирением при посредничестве США и Кувейта. Хотя блокада также была инициативой ОАЭ, саудовцы при МБС решили положить конец противостоянию, к большому опасению Абу-Даби, у которого было долгосрочное стратегическое видение этого конфликта.

По словам доктора Андреаса Крига, доцента кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона, эта тенденция, когда МБС играет все более и более напористую роль, фактически означает, что «период медового месяца между наследными принцами определенно закончился».

Важно отметить, что большая часть напряженности, которая возникла между ними, была вызвана настойчивостью МБЗ в сохранении своей собственной внешней политики. Например, в то время как оба государства возглавляли арабскую коалицию в Йемене, ОАЭ стремились усилить свое влияние, напрямую поддерживая сепаратистский Южный переходный совет (ЮПС), ополченцы которого борются против поддерживаемых Саудовской Аравией сторонников Хади. Этот конфликт интересов оказал негативное влияние на усилия коалиции против хуситов и привел к нескольким неудачам в соглашении о разделе власти, известном как Эр-Риядское соглашение. В настоящее время ЮПС доминирует в портовом городе Аден, который должен стать временной столицей правительства Хади. При этом ОАЭ еще и осуществляют значительный контроль над островом Сокотра, и вообще обвиняются в нарушении суверенитета Йемена.

Более того, ОАЭ поддерживают важные и прибыльные торговые отношения с главным соперником Саудовской Аравии Ираном, несмотря на предполагаемую «холодную войну» между двумя державами. По словам Кортни Фрир, эксперта по странам Персидского залива и научного сотрудника Ближневосточного центра Лондонской школы экономики, «Иран в значительной степени фигурирует в мышлении Бин Салмана хотя бы потому, что Иран мешает его амбициям стать региональным лидером. Для Бин Зайда Иран не такая уж большая проблема».

Независимо от того, служит ли она испытательным полигоном для саудовцев или является еще одним примером диверсификации ОАЭ своей безопасности и экономических интересов, прошлогодняя нормализация отношений между Эмиратами и Израилем показала, как и в случае отказа Абу-Даби от предложения ОПЕК +, что ОАЭ полны решимости прокладывать свой собственный путь, ставя свои корыстные интересы во главу своих внешнеполитических решений. Последствия этого угрожают не только блоку ОПЕК, но и единству Совета сотрудничества стран Персидского залива (ССЗ), что в свою очередь, может открыть будущие возможности как для Ирана, так и для «Братьев-мусульман». Союз двух принцев еще не окончен, но братские походы по пустыне остались далеко в прошлом.

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