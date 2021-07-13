Талибан не хочет войны в афганских городах

По словам высокопоставленного лидера талибов*, «Талибан» не хочет участвовать в боевых действиях в городах Афганистана. Между тем тысячи семей покидают свои дома, опасаясь боевіх действий

«Теперь, когда бои из гор и пустынь достигли ворот городов, моджахеды не хотят сражаться внутри городов», - сказал Амир Хан Муттаки в сообщении, опубликованном во вторник официальным представителем Талибана.

«Лучше… использовать любой возможный канал, чтобы связаться с нашей комиссией по призыву и руководству, прийти к логическому соглашению, чтобы предотвратить разрушение этих городов», - сказал Муттаки, глава комиссии, которая наблюдает за людьми, которые сдаются талибам.

В отдельном заявлении «Талибан» заявил, что решение Турции обеспечить безопасность аэропорта Кабула после того, как войска под командованием США покинут страну, было «предосудительным».

«Решение ... опрометчивое, это нарушение нашего суверенитета и территориальной целостности и противоречит нашим национальным интересам», - заявила группа через несколько дней после того, как Турция договорилась с Вашингтоном об обеспечении защиты аэропорта.

Между тем, наступление Талибана за последние 15 дней вынудило более 5600 семей покинуть свои дома, по данным кабульского правительственного министерства по делам беженцев и репатриации. Большинство семей находится в северных районах страны.

Этот регион является традиционным оплотом союзных США военачальников и в нем преобладают этнические не-пуштунские меньшинства.

Интересно, что по сообщению Associated Press, соглашение, подписанное в феврале 2020 года с США, запрещает талибам захватывать столицы провинций.

Однако два города - Кандагар на юге и Бадгис на севере - находятся в осаде.

В столице страны Кабуле, где многие опасаются возможного нападения талибов, установлена система противоракетной обороны, сообщило афганское министерство внутренних дел в минувшие выходные.

В заявлении не содержится никаких подробностей о ее происхождении или стоимости.

США, Россия, Китай и даже сосед Афганистана Пакистан - все они предостерегают Талибан от попыток военной победы, предупреждая, что в таком случае они станут международными изгоями.

Лидеры талибов заявили, что они вовсе не захватываю страну, хотя и похвастались своими успехами на недавних встречах в Иране и России.

Талибан обвиняет кабульское правительство в том, что оно помешало попыткам дать толчок зашедшим в тупик переговорам, которые позволили бы активизировать дискуссии и привлечь лидеров обеих сторон конфликта.

Сухаиль Шахин, политический представитель движения «Талибан» и член его переговорной группы, сообщил AP, что его сторона в трех случаях ждала, когда делегация высокого уровня из Кабула приедет в Доху для переговоров. Он сказал, что они так и не приехали.

Кабульская делегация должна была включать бывшего президента Хамида Карзая, а также Абдуллу Абдуллу, главу Совета национального примирения, и высокопоставленных полевых командиров, таких как Ата Мохаммад Нур, один из самых могущественных северных командиров.

Афганские официальные лица анонимно подтвердили свое намерение поехать в Доху и принять в них участие, но заявили, что президент Ашраф Гани проявляет неохоту и часто препятствует их усилиям.

На прошлой неделе американский президент Джо Байден призвал лидеров различных сторон в Афганистане найти единство и заявил, что афганцы должны положить конец десятилетиям войны.

На сегодняшний день завершен вывод 90 процентов войск США и НАТО, а их главный командующий генерал Скотт Миллер отказался от своего командования. Вашингтон приближается к концу своей «вечной войны».

* - запрещены в РФ