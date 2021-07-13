Иран хочет улучшить демографию с помощью приложения для брачных знакомств

Иран представил приложение для исламских свиданий, призванное способствовать «прочному и осознанному браку» для своей молодежи.

Как сообщило в понедельник государственное телевидение, эта служба, получившая название “Хамдам” (на фарси означает «спутник, компаньон»), позволяет пользователям «искать и выбирать себе супруга».

По словам начальника киберполиции Ирана полковника Али Мохаммада Раджаби, это единственная в стране санкционированная государством подобная платформа.

Хотя приложения для знакомств популярны в Иране, Раджаби говорит, что все другие платформы, кроме «Хамдам», являются незаконными.

Веб-сайт «Хамдам», разработанный Институтом культуры Тебяна, входящим в Исламскую пропагандистскую организацию Ирана, утверждает, что использует «искусственный интеллект» для поиска совпадений «только для холостяков, ищущих постоянный брак и одну супругу».

Активизация иранских властей в киберпространстве отражает тот факт, что это самое пространство уже давно занято очень враждебными и секулярными тенденциями.

Глава Тебяна Комеил Ходжастех, выступая на церемонии открытия приложения, заявил, что семейным ценностям угрожают внешние силы.

«Семья - это цель дьявола, и [враги Ирана] стремятся навязать ей свои собственные идеи», - сказал он, добавив, что приложение поможет создавать «здоровые» семьи.

Согласно веб-сайту «Хамдам», пользователи должны подтвердить свою личность и пройти «психологический тест» перед заходом на сайт.

Когда брак заключен, приложение «знакомит семьи с присутствием консультантов по обслуживанию», которые будут «сопровождать» пару в течение четырех лет после свадьбы.

Регистрация бесплатна, поскольку у приложения есть «независимая модель дохода», говорится на сайте без дополнительных объяснений.

Между тем власти Ирана, в том числе верховный лидер аятолла Али Хаменеи, несколько раз предостерегали от повышения в стране возраста вступления в брак и снижения рождаемости.

В марте парламент Ирана, в котором доминируют консерваторы, принял закон под названием «Рост населения и поддержка семей».



Он обязывает правительство предлагать значительные финансовые стимулы для вступления в брак и поощрять людей иметь более двух детей, ограничивая при этом доступ к абортам. Закон ожидает утверждения Советом стражей, которому поручено проверять, соответствуют ли законопроекты законам Ислама и конституции.

При этом крайне сомнительно, что демографию Ирана улучшит как-то государственное приложение.