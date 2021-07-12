Кого критикует Дамир Мухетдинов и сколько будет 2+2?

В последние дни в религоведческой среде обсуждается пост, написанный 10 июля 2021 года в Фейсбуке Дамиром Мухетдиновым, заместителем председателя Духовного Управления Мусульман РФ (ДУМ РФ).

Если коротко, то пост о том, что в Москве строят сотни православных церквей, но не строят мечети, а Главным храмом Вооруженных сил РФ сделали православную церковь (больше напоминающую языческое капище, но это уже другой вопрос), как будто бы в российской армии служат только православные. Приведем соответствующую часть этого поста:

"100 храмов за 10 лет и ни одного за четверть века

В лентах многих российских мусульман в эти дни появились сообщения о возведении в Москве 99 новых церквей за последние 10 лет. Новость привлекла внимание мусульманской аудитории на фоне кричащей проблемы нехватки мечетей в Москве и во многих городах российского государства. Как мы помним, 26 лет назад в последний раз был выделен земельный участок для строительства новой мечети в Москве. Но не будем о цифрах, с ними все ясно.

Цифры являются лишь следствием системной ошибки, заложенной на смысловом уровне, на уровне речевых паттернов. Задумывались ли вы, почему православный объект, построенный в парке «Патриот», называется «Главным храмом Вооруженных сил»? Имеет ли конфессиональную принадлежность российская армия? Являются ли православными по вероисповеданию все военнослужащие? Много ли, в принципе, храмов различных религий на балансе ВС РФ, чтобы выделять среди них главный? Слово «храм» применимо к культовым сооружениям многих религий и конфессий – мировых и признанных в качестве традиционных в России. Для мусульманина храм – это мечеть, для иудея – синагога, для христианина — церковь. Для россиян как гражданской и социокультурной общности «храмы» — это и соборы, и мечети, и синагоги, и буддийские культовые сооружения. Приравнивая понятие «храм» только к православному культовому зданию, мы закладываем представление о том, что места поклонения верующих других религий храмами не являются.

Происходит выдавливание многих религиозных традиций из общего российского социокультурного пространства. Определенной части жителей России указывается на то, что они находятся за периметром социума и вне ареала его духовных и культурных ценностей. На словах декларируем единство и интеграцию, на деле идем путем отчуждения и сегрегации".

Надо полагать, что у некоторых наших единоверцев тут возникнет желание сказать: "Ма ша Аллах, Дамир-хазрат! Не побоялся сказать слово правды в лицо несправедливому правителю!" И правда - в современных условиях даже такие посты со стороны представителя мусульманской номенклатуры требуют определенной смелости, в связи с чем и становятся информационным событием.

Но увы, мы этого восхищения разделить не можем. И даже не из-за личности Дамира-хазрата, с которой связано внедрение в ряде образовательных структур и общин ДУМ РФ "коранистских" идей, и не только... В данном случае речь идет о политической ответственности, потому что, если ты одновременно критикуешь политику, исходящую от правителя, и поддерживаешь этого правителя и всячески перед ним лебезишь, это означает одно из двух - ты либо сам идиот, либо считаешь других за идиотов.

Так, не далее как в 2018 году тот же самый глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, который периодически ставит вопрос о дискриминации в России мусульман, пел оды в связи с победой на президентских выборах Владимира Путина, говоря в поздравлении ему о "огромной поддержке нашего народа вам и выбранному вами курсу, по которому вы ведете нашу страну", а также о том, что голосуя за Путина, мусульмане "выбирали равноправие традиционных религий России и конструктивный диалог в государственно-конфессиональных взаимоотношениях, свидетелями развития которых мы являемся на протяжении многих лет" (https://ria.ru/20180320/1516827116.html).

Ну и как - выбрали Путина, получили равноправие? Как говорится, никогда такого не было, и вот опять...

Но оды Путину при каждом удобном случае возносит не только Равиль Гайнутдин, но и лично Дамир Мухетдинов. Всего год назад он решил воспользоваться словами Путина о "милосердии и любви", чтобы заявить, что они "лежат в основе ислама и созвучны работе Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ)" (https://ria.ru/20200429/1570768345.html).

Честно говоря, нет желания это комментировать, но для непонятливых или тех, кто будет говорить, что мы цепляемся к словам (а они, конечно же, найдутся), придется это сделать. Ведь Россия это не парламентская республика, в которой фигура президента имеет символическое значение, а суперпрезидентская, в которой за последние 20 лет в его руках сконцентрировалась вся власть.

А если в руках одного лица сосредоточилась вся власть, значит, он и несет ответственность за всю государственную политику, в том числе в вопросе отношения к разным религиям. А значит, лидеры ДУМ РФ, из разу в раз поддерживающие Путина, несут ответственность за его политику, то есть, за те вещи, которые они потом критикуют.