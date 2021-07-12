Босния: спустя многие годы продолжают хоронить жертв резни в Сребренице

Тысячи людей в Боснии и Герцеговине собрались, чтобы отметить бойню в Сребренице 1995 года, единственный признанный геноцид в Европе после Второй мировой войны, и похоронить 19 недавно выявленных жертв.

В память о казни сербскими силами более 8000 боснийцев-мусульман, в воскресенье прошла серия траурных мероприятий и перезахоронение жертв, чьи останки были обнаружены в братских могилах и недавно идентифицированы с помощью анализа ДНК.

Через 26 лет после их убийства 16 мужчин, два мальчика-подростка и женщина будут похоронены на мемориальном кладбище у въезда в восточный город, вместе с более чем 6600 другими жертвами резни, уже перезахороненными там.

Ежегодно 11 июля - в годовщину начала резни в 1995 году - вновь выявленным жертвам устраивают достойные похороны.

«Как только я встала и выпила кофе, я пришла навестить могилы моего мужа и его брата, чтобы помолиться», - говорит Кадефа Ризванович, потерявшая в бойне 20 родственников мужского пола и до сих пор не нашедшая всех останков, сообщило информационное агентство Associated Press.

«Здесь же похоронены мои дяди по отцовской и материнской линии. Я помолилась за них и за всех жертв Сребреницы», - добавила она.

Всего что на мемориальном кладбище похоронено около 6700 жертв.

Было идентифицировано около 1000 частичных останков, но семьи жертв не хотят хоронить их, поскольку они надеются найти другие останки. Еще около 1000 жертв по-прежнему считаются пропавшими без вести.

Большинство жертв массовых убийств были казнены без какого-либо судебного разбирательства, когда они пытались бежать в близлежащий лес после того, как Сребреница была захвачена войсками боснийских сербов 11 июля 1995 года, в последние дни войны в Боснии 1992-95 годов.

Их тела были брошены в наспех выкопанные братские могилы, а затем раскопаны бульдозерами и разбросаны среди других захоронений, чтобы скрыть доказательства преступлений.

Убийства в Сребренице стали кровавым крещендо войны, в которой после распада Югославии три основные этнические группировки страны - сербы, хорваты и боснийцы-мусульмане - столкнулись друг с другом.

До заключения мирного соглашения в 1995 году в результате конфликта погибло более 100 000 человек.