Суэцкий канал побил рекорд доходности за все времена

Суэцкий канал принес Египту рекордные 5,84 млрд долларов за последний налоговый год, заявил его управляющий в воскресенье. И это несмотря на влияние пандемии коронавируса на мировую торговлю, а также на шестидневную блокировку загруженного водного пути гигантским грузовым судном.

«Несмотря на различные проблемы, доходы от канала резко выросли» в финансовом году, закончившемся 30 июня, - сказал Осама Раби, глава Управления Суэцкого канала (УСК).

Власти получили «самые высокие доходы в истории канала, составившие 5,84 миллиарда долларов», что более чем на два процента больше, чем в предыдущем году, - сказал он в заявлении.

Раби сказал, что маркетинговая и гибкая ценовая политика УСК помогла поддерживать хороший трафик через канал и заслужила доверие наших партнеров.

Но этот период был далеко не таким гладким.

Заявление было сделано всего через четыре дня после того, как огромный контейнеровоз MV Ever Given, блокировавший один из самых загруженных судоходных путей на шесть дней в марте, наконец ушел после того, как его японские владельцы достигли соглашения о компенсации с Каиром.

Судно водоизмещением почти 200000 тонн село на мель и застряло в канале во время песчаной бури 23 марта, заблокировав жизненно важную водную артерию по которой проходит 10 процентов мировой морской торговли, которая и обеспечивает Египту жизненно важные доходы.

Его сняли с мели только шесть дней спустя, после масштабной спасательной операции, в результате которой погиб один сотрудник УСК.

Египет тогда заявил, что кризис обошелся ему в 15 миллионов долларов в день, в то время как морские страховщики оценили потери для мировой торговли в миллиарды.

По данным УСК, за первые шесть месяцев года через канал прошло около 9763 суден, что на два процента больше, чем за тот же период прошлого года.