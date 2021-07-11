Новая победа мусульман России по делу неправомерно запрещенной исламской литературы

Известный адвокат Руслан Нагиев поделился на своей странице в Фейсбуке следующей хорошей новостью для мусульман России:

Верховный суд Татарстана отменил решение Набережночелнинского суда о запрете книг Саида Нурси! Дело направлено на новое рассмотрение!

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В своих апелляционных жалобах мы указывали, что в обоснование решения Набережночелнинским судом положено заключение экспертов по комиссионной психолого-лингво-религиоведческой судебной экспертизе по материалам другого уголовного дела.

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Указанное заключение не отвечает требованиям ст.77-83 КАС РФ, поскольку изготовлено в одностороннем порядке, т.к. участники процесса были лишены права и возможности заявить отвод экспертам, поставить перед экспертом свои вопросы, возражать против назначения экспертизы в конкретном учреждении и в отношении компетенции конкретных экспертов (ч.4 ст.77 КАС РФ).

Учитывая то, что вышеуказанному заключению не дана оценка судом по уголовному делу, данное заключение не может быть положено в основу решения, поскольку в данном случае нарушался бы принцип непосредственности судебного разбирательства, накладывающего на судью ряд обязанностей (ст.78 КАС РФ).

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Мотивировочная часть судебного решения не содержит конкретного анализа каждого издания, с указанием конкретных страниц того или иного издания, в котором имеются фразы, предложения, абзацы, выражения, свидетельствующие о том, что указанные издания можно отнести к экстремистским и возбуждающим ненависть.

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Более того, издания написаны на турецком языке, переводы книг на русский язык суду не представлены, соответственно судья не могла прочитать эти книги не зная турецкий язык и принять решение о наличии в книгах признаков экстремизма.

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Решение Набережночелнинского суда нарушает ст.29 Конституции РФ, абзацу 3 пункта 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. N 5, положениям ст.9 и ст.10 ЕКПЧ, поскольку ранее ЕСПЧ счел, что решения российских судов, вынесенные в результате рассмотрения двух дел о запрете книг турецкого богослова Саида Нурси из собрания "Рисале-и Нур", нарушили ст. 10 Европейской конвенции по правам человека, гарантирующую право на свободу выражения мнения. Россия должна будет компенсировать одному из заявителей моральный вред (жалоба Ибрагимов и другие против России №. 1413/08, № 28621/11).