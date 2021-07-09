Талибы приехали на переговоры в Москву

Представители запрещенного и признанного террористическим в РФ движения "Талибан", про которое нельзя даже написать в заметке, не упомянув его статус, снова прилетели в Москву на переговоры. О прибытии делегации "Талибана" в Москву российские агентства сообщили 8-го июля.

В ходе встречи 8 июля 2021 года со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловов делегацией политического офиса движения «Талибан» обсуждала ситуацию в Афганистане и перспективы запуска переговоров. Сообщение об этом распространил МИД РФ.

«Российская сторона выразила обеспокоенность в связи с эскалацией напряженности в северных районах Афганистана и призвала не допустить ее распространения за пределы страны. От талибов были получены заверения в отношении ненарушения группировкой границ государств Центральной Азии, а также гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана.

Представители ДТ подтвердили заинтересованность в достижении устойчивого мира в стране путем переговоров с учетом интересов всех этнических групп населения страны, а также готовность соблюдать права человека, в том числе женщин в рамках исламских норм и афганских традиций.

Отдельно была подчеркнута твердая решимость группировки бороться с угрозой ИГИЛ в Афганистане и искоренять наркопроизводство на территории страны после прекращения гражданской войны», — говорится в сообщении российского МИД.

Напомним, что Владимир Путин на днях пообещал оказать содействие Таджикистану, на территорию которого отступают солдаты кабульского режима по мере того, как талибы захватывают обширные территории на севере Афганистана. И это помимо того, что в Таджикистане находится 201-я российская военная база – крупнейшая за пределами России. Добавить к этому витающие в «патриотических» кругах разговоры о «можем повторить» в Афганистане и становится понятной основная причина визита талибов в Москву — заверить Кремль, что ему и его союзникам в Центральной Азии наступление талибов никак не угрожает.

Одновременно в четверг, 8 июля, стали известны некоторые детали переговоров между талибами и делегацией Кабула, которые были организованы в Тегеране. Талибы, по информации Афганской службы Радио Свобода, заявили о прогрессе на пути к урегулированию ситуации в стране политическим путём. Как отметил представитель талибов Мохаммад Наим, стороны в совместной декларации признают опасность дальнейших боевых действий и ущерб, который война наносит стране.

Делегацию талибов в Иране возглавлял представитель политического офиса "Талибана" в столице Катара Дохе Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

Представители Кабула комментариев о результатах переговоров в Тегеране не давали.