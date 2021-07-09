Русскую мусульманку приговорили к 4,5 годам тюрьмы за финансирование колодцев в Африке

Южный окружной военный суд приговорил русскую мусульманку из Крыма Нину (Латифу) Малахову к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и признал виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ. Об этом сообщает общественное объединение «Крымская солидарность».

Молодую женщину арестовали прямо в зале суда после оглашения приговора, сообщает корреспондент «Крымской солидарности» Зидан Аджикелямов со ссылкой на её адвоката Валерия Мангупли.

Дочь подсудимой Мелисса, которой еще нет года, останется с родственниками Нины (Латифы) Малаховой.

«Ребенок не был фигурантом уголовного дела. Учитывая родственные связи, суд передал ребенка отдельным определением бабушке Малаховой - маме её отца. Суд учел срок нахождения под домашним арестом. Один день домашнего ареста за один день лишения свободы, таким образом окончательно к отбытию наказания 4 года реально», - прокомментировал защитник по соглашению.

Дело находилось в ведомстве крымской ФСБ с февраля 2021 года. В Южный окружной военный суд оно поступило 1 июня и рассматривалось чуть более месяца. Приговор пока что в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном военном суде.

«Этот вопрос может разрешить только сама Малахова, поскольку моя позиция не может противоречить позиции моей подзащитной. Как она решит, так мы и поступим», - добавил Мангупли.

В марте 2021 года Латифу (Нину) Малахову и её супруга Рузиля Яппарова внесли в перечень террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Попавшим в него гражданам банки блокируют счета, люди не могут устроиться на работу, взять кредит, совершать финансовые операции по карте.

5 апреля 2021 года Киевский районный суд в Симферополе продлил домашний арест Латифы (Нины) Малаховой - на 3 месяца. Смягчение меры пресечения, несмотря на тяжесть вменяемой статьи, для женщины обусловлена тем, что она была задержана вместе с новорожденной дочерью.

15 февраля сотрудники ФСБ задержали в Казани и принудительно отправили самолетом семейную пару с младенцем из Татарстана в Крым вместе с новорожденной дочерью Мелиссой. Семья едва успела собрать вещи, а Латифе пришлось ночевать по соседству с оперативниками. Рузиль Яппаров находился в СИЗО Симферополя, Латифа Малахова под домашним арестом в Крыму.

Малахова тогда признала вину, но сообщила первому адвокату по делу Лиле Гемеджи, что сотрудники ФСБ в день задержания угрожали отнять дочь и передать в детский приют. Она дала признательные показания.

По мнению следствия, супруги минимум с 2015 по 2018 год «под предлогом благотворительности и помощи беженцам, нуждающимся гражданам, а также в строительстве мечетей и колодцев в Африке», спонсировали запрещенные в России фонды Абу Умара Саситлинского и организовали сбор денежных средств на нужды «террористической организации» (по словам силовиков) в размере около 1 423 435 рублей.

Другими словами, русская мусульманка и молодая мама (ребенку полгода всего) осуждена на четыре с половиной года тюрьмы за то что давала деньги на строительство колодцев в Африке и другие подобные проекты.