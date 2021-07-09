Пожар на фабрике в Бангладеш: более полусотни человек уже погибли

В результате сильного пожара на фабрике по переработке пищевых продуктов в Бангладеш погибли по меньшей мере 52 человека. Здание фабрики охвачено пламенем, что заставило многих рабочих прыгать с верхних этажей, чтобы спасти свои жизни.

По сообщению агентства AFP, пожар вспыхнул на фабрике в Рупгандже, промышленном городе в 25 км к востоку от столицы Дакки, в четверг днем и все еще продолжается почти 24 часа спустя.

Полиция и свидетели сообщили, что пожар на фабрике Hashem Food and Beverage в Рупгандже около 17:00 (11:00 по Гринвичу) в четверг.

«Как только пожар будет взят под контроль, мы проведем внутри поисково-спасательную операцию. Тогда мы сможем подтвердить любые дальнейшие жертвы, если таковые будут », - сказал представитель пожарной службы Дебашиш Бардхан.

Около 30 человек получили ранения, а сотни обезумевших родственников и других рабочих с тревогой ждали, когда службы спасения вынесут тела из горящего здания.

Полиция первоначально сообщила о трех погибших, но число погибших резко возросло, когда пожарные достигли верхних этажей и начали выносить десятки тел погибших рабочих.

Дину Мони Шарма, глава пожарной службы Дакки, сказал, что пожар произошел из-за того, что внутри были складированы легковоспламеняющиеся химикаты и пластмассы.

Полиция сообщила, что многие из раненых прыгали с верхних этажей комплекса. Было неясно, сколько людей осталось заперто внутри.

Мохаммад Сайфул, фабричный рабочий, которому удалось спастись от пожара, говорит, что когда начался пожар, внутри находились десятки людей.

«На третьем этаже ворота на обоих подъездах были закрыты. Другие коллеги говорят, что внутри было 48 человек. Я не знаю, что с ними случилось», - сказал он.

Мамун, другой рабочий, сказал, что он и еще десяток рабочих побежали на крышу после того, как на первом этаже вспыхнул пожар, и черный дым покрыл всю фабрику.

«Пожарные спустили нас с помощью веревки», - сказал он репортерам.

Когда клубы дыма уже клубились от здания фабрики, сотни обезумевших людей собрались снаружи, чтобы узнать новости про своих родственников.

Напомним, что в Бангладеш часто возникают пожары из-за несоблюдения правил безопасности. В феврале 2019 года 70 человек погибли в результате пожара в нескольких многоквартирных домах Дакки.