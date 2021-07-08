В Ираке проиранские боевики бомбят американскую базу

Четырнадцать ракет на территории иракской авиабазы Айн аль-Асад в среду во время второй такой атаки за три дня. Сообщается, что два человека получили легкие ранения в результате нападения на базу, где находятся американские солдаты.

Военные Ирака опубликовали фотографии ракетной системы, спрятанной внутри контейнеровоза, набитого мешками с цветами, в соседнем жилом районе. По сообщению силовиков Ирака, остатки ракет в грузовике взорвались, повредив близлежащую мечеть.

Ракетный обстрел похоже, является частью внезапной волны атак на объекты, используемые американским персоналом в Ираке с 4 июля. В понедельник в Айн аль-Асад было выпущено три ракеты, хотя никто не пострадал.

Вчера авиабаза Эрбиль, расположенная в главном международном аэропорту Курдистана, была также обстреляна ракетами. По словам Маротто, никаких повреждений или ранений не было отмечено.

Также во вторник США заявили, что их средства ПВО сбили беспилотник, нацеленный на посольство США в Багдаде. Госдепартамент сообщил, что ведется расследование инцидента.

Сирийские демократические силы (СДС), проамериканский альянс на востоке Сирии, тоже заявил о том, что предотвратил атаку беспилотников на базу коалиции на нефтяном месторождении Аль-Омар. Коалиция не подтвердила факт нападения.

Предыдущий отчет СДС об артиллерийском обстреле базы Аль-Омар в воскресенье был впоследствии отозван после того, как возглавляемая США коалиция выступила с опровержением. Выступая во вторник перед журналистами в Пентагоне, пресс-секретарь Джон Кирби назвал доклад «дезинформацией». Похоже, что СДС просто пытается предать себе еще больше важности в деле союзнической борьбы плечом к плечу с США.

В конце прошлого месяца Аль-Омар подвергся ракетному обстрелу менее чем через день после того, как Соединенные Штаты нанесли авиаудары по позициям поддерживаемых Ираном ополченцев по обе стороны иракско-сирийской границы. В результате прицельных ударов погибли четыре боевика. Проиранские ополченцы в Ираке поклялись отомстить за погибших.

Эти эпизоды являются лишь последними в многолетней череде типично небольших ответных атак между США и поддерживаемыми Ираном ополченцами в Ираке, хотя обстрел Аль-Омара в прошлом месяце ознаменовал относительно редкую вспышку на сирийской стороне границы. .

Волна ответных атак в конце 2019 года вынудила бывшую администрацию Дональда Трампа приказать военным убить печально известного иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Этот шаг едва не привел к открытому конфликту, поскольку Иран в ответ выпустил более дюжины баллистических ракет по двум базам, на которых размещается американский персонал в Ираке.

Обе стороны боролись против ИГИЛ*, но после распада группировки они время от времени обменивались ударами в Ираке, так как проиранские ополченцы, связанные с Тегераном пытаются заставить американские силы уйти.

Политики США неохотно выводят остаточные силы из Ирака, но они обсудили с НАТО план увеличения собственной стабилизационной миссии альянса в стране, чтобы компенсировать примерно 2500 американских военнослужащих после их ухода.

Этим летом официальные лица США и Ирака намерены продолжить диалог, в том числе о присутствии американских войск.

* - запрещены в РФ