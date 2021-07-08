Конгрессмены США обвиняют Пентагон в занижении числа убитых американцами мирных жителей

Два американских законодателя призвали министерство обороны США пересмотреть систему отслеживания жертв среди гражданского населения, утверждая, что Пентагон занижает количество мирных жителей, убитых в зонах боевых действий.

В прошлом месяце военные США сообщили, что они несут ответственность за непреднамеренное убийство 23 мирных жителей в зарубежных зонах боевых действий в 2020 году, что намного ниже цифр, собранных неправительственными организациями. Но они также признали больше смертей среди гражданского населения по сравнению с предыдущими годами.

Согласно отчету Пентагона, в конечный подсчет вошли жертвы среди гражданского населения в результате операций в Ираке, Афганистане, Сомали, Йемене и Нигерии.

Согласно публичному разделу доклада, большая часть жертв среди гражданского населения пришлась на Афганистан, где, по словам Пентагона, погибло 20 человек.

Сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Ро Кханна написали в письме, опубликованном 30 июня, что признание Госдепом гибели и ранения гражданских лиц составляет лишь небольшую часть цифр, собранных независимыми наблюдателями и ООН.

«Департамент сообщил, что в прошлом году в результате военных операций США было убито 23 мирных жителя и 10 мирных жителей получили ранения, но по оценкам надежных наблюдателей за потерями среди гражданского населения и ООН, это число почти в пять раз больше».

В письме содержится призыв к Пентагону учесть эти несоответствия, добавив, что «американские военные расследования жертв среди гражданского населения придают больший вес внешним источникам информации, а не полагаются исключительно на собственные внутренние записи и источники при оценке сообщений третьих сторон о нанесении вреда гражданскому населению».

Отчет Министерства обороны США о жертвах среди гражданского населения является частью ежегодного доклада, который требует Конгресс с 2018 года, хотя некоторые его части остаются секретными.

Один мирный житель был убит в Сомали в феврале 2020 года, а другой - в Ираке в марте. В обнародованном документе не уточняется, когда и где были убиты еще 23 жертв.

В документе также говорится, что, хотя Конгресс выделил Пентагону в 2020 году 3 миллиона долларов на финансовую компенсацию семьям жертв среди гражданского населения, такая компенсация выплачена не была.

«Нам необходимо открыто рассмотреть все затраты, выгоды и последствия военных действий» - сенатор Элизабет Уоррен и конгрессмен Ро Кханна

«Это неприемлемо, и это не то, как мы отстаиваем ценности нашей страны и продвигаем наши интересы за рубежом» - говорится в письме.

«Нам необходимо открыто рассмотреть все затраты, выгоды и последствия военных действий, в том числе сделать все, что в наших силах, чтобы предотвратить и отреагировать на ущерб гражданскому населению.



Неправительственные организации часто публикуют гораздо более высокие списки погибших среди гражданского населения в регионах, где действуют американские военные, по всему миру.

Неправительственная организация Airwars, которая составляет список гражданских жертв авиационных атак, заявила, что по самым консервативным оценкам в ходе операций США по всему миру в 2020 году было убито 102 мирных жителя, что в пять раз превышает официальные данные Пентагона.

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Афганистану (МООНСА) насчитала 89 погибших и 31 раненого в ходе операций коалиционных сил под руководством США за тот же период, сообщает Airwars.

В Сомали, где Пентагон признает смерть только одного мирного жителя, Airwars и другие НПО оценивают число погибших в семь, в то время как в Сирии и Ираке местные источники сообщают о шести погибших, сообщает НПО.