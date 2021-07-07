Таджикистан объявил мобилизацию из-за наступления талибов

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны мобилизовать 20 тыс. военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном. Об этом он объявил на заседании Совбеза 5 июля, сообщает «Фергана» со ссылкой на пресс-службу главы Таджикистана.

В совещании (в некоторых СМИ его называют «экстренным») приняли участие постоянные члены Совета безопасности и руководители силовиков. Доклады по ситуации на таджикско-афганской границе представили командующий Пограничными войсками Раджабали Рахмонали и министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода.

Принимая во внимание обострение политической ситуации в Афганистане, Рахмон поручил усилить охрану границы и направить дополнительные войска в приграничные районы. Также было поручено «уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков», говорится в сообщении.

Ранее Рахмон обсудил по телефону ситуацию в Афганистане с президентами трех стран — Узбекистана, Казахстана и России. В разговоре с Шавкатом Мирзиёевым решено было координировать работу силовых структур и усилить охрану границ с Афганистаном. С Касым-Жомартом Токаевым Рахмон договорился укреплять взаимодействие компетентных служб для обеспечения региональной безопасности. С Владимиром Путиным президент Таджикистана обсудил укрепление охраны таджикско-афганской границы, а также оказания материально-технической помощи и содействия пограничным силам Таджикистана в этом деле.

На данный момент талибы, как заявил представитель движения Забиулла Муджахед, контролируют свыше 70% границы с Таджикистаном, при этом они готовы гарантировать безопасность. «У нас будут хорошие отношения с нашей дружественной страной — Таджикистаном. На границах будет установлена безопасность, и никакого вмешательства не произойдет», — заявил Муджахед РИА Новости.