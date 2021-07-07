США добавили Турцию в список стран, использующих детей-солдат

Госдепартамент США неделю назад добавил Турцию в список стран, причастных к вербовке или использованию детей-солдат. Отмечается, что впервые этот ярлык был применен к союзнику по НАТО.

В ежегодном отчете Госдепартамента о торговле людьми, опубликованном в конце июня, Турцию призвали «прекратить оперативную, материальную и финансовую поддержку вооруженных оппозиционных группировок в Сирии, которые вербуют детей-солдат».

Еще четырнадцать других странах, включая Йемен, Иран и Ирак, в соответствии с Законом о предотвращении использования детей-солдат были определены как имеющие правительственные силы или поддерживаемые правительством вооруженные группы, которые вербуют или используют детей.

В отчете отмечается, что на страны, указанные в законе, распространяются ограничения на определенную помощь в области безопасности и коммерческое лицензирование военной техники, но президенты США могут отменить эти ограничения. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс отказался сообщить, столкнется ли Турция с какими-либо ограничениями на военную помощь после выхода отчета.

Разумеется, когда речь идет о детях-солдатах, имеется в виду не турецкая регулярная армия, в которую призывают лишь взрослых людей, но про-турецкие силы в Сирии. Высокопоставленный чиновник Госдепартамента сообщил журналистам, что Анкара оказала «ощутимую поддержку» фракции «Султан Мурад» в составе Сирийской национальной армии, включая транзит через территорию Турции в течение отчетного периода с апреля 2020 года по март 2021 года.

«Это первый раз, когда член НАТО включен в список Закона о предотвращении детей-солдат», - сказал чиновник. «Как уважаемый региональный лидер и член НАТО, Турция имеет возможность решить эту проблему, вербовку и использование детей-солдаты в Сирии и Ливии ».

Напомним, что согласно недавно опубликованному докладу ООН все стороны сирийской войны используют несовершеннолетних на войне.

В самом отчете Госдепартамента Сирия также указана как страна «третьего уровня» - категория, в которой правительства в наименьшей степени борются с торговлей людьми. В докладе Дамаск обвиняется в продолжении «арестов, задержаний и жестокого обращения с жертвами торговли людьми, включая детей-солдат, а также в наказании их за противоправные действия, к которым их заставляли совершать торговцы людьми».

Доклад Госдепа откровенно возмутил Анкару, и легко понять почему. Это тот случай, когда цинизм и двуличие просто зашкаливает. Ведь тот же самый доклад отмечает, что так называемые Отряды народной самообороны (YPG) и Отряды женской самообороны (YPJ), составляющие основу Сирийских демократических сил (СДС), «продолжают вербовать, обучать и использовать мальчиков и девочек, которым всего 12 лет». Что совершенно не мешает СДС быть союзниками США и других западных стран, получая от них тонны оружия и другой помощи. Но почему то ни США ни другая натовская страна не попали в список Госдепа с сенсационной отметкой «первая страна НАТО в списке».

Конечно, в докладе отмечается, что СДС «предприняли шаги, чтобы положить конец использованию детей-солдат». В прошлом году ООН сообщила, что СДС демобилизовали 86 детей, в том числе 56 девочек, и вернули их в семьи. Но если бы намерения было достаточно, Турция также не должна была попасть в список, ибо Анкара старается точно также ограничить и по возможности прекратить наличие детей-солдат в рядах своих прокси-сил. Но кого в Госдепе это волнует?