"Ливан в нескольких днях от социального взрыва"

Временный премьер-министр Ливана Хасан Диаб предупредил, что страна находится в нескольких днях от «социального взрыва», призвав международное сообщество спасти страну, находящуюся в глубоком экономическом кризисе.

Всемирный банк назвал кризис в Ливане одной из самых ужасных депрессий современной истории. Валюта страны потеряла более 90 процентов своей стоимости, а более половины населения оказались в нищете.

Гнев из-за поводу нехватки топлива вылился в драки на заправочных станциях, и премьер-министр, похоже, предупредил о перспективе новых беспорядков.

«Ливан находится в нескольких днях от социального взрыва. Ливанцы сталкиваются с этой темной судьбой в одиночку», - сказал Диаб, выступая на встрече с послами и представителями дипломатических миссий в Бейруте.

Диаб исполнял обязанности временного премьер-министра с тех пор, как ушел в отставку после катастрофического взрыва в порту Бейрута 4 августа. С тех пор капризные ливанские политики не могут договориться о новом правительстве.

Он призвал дружественные страны оказать помощь, несмотря на отсутствие нового правительства, заявив, что увязка помощи с реформой глубоко коррумпированной системы стала «угрозой для жизни ливанцев» и стабильности страны.

«Я обращаюсь через вас к королям, принцам, президентам и лидерам братских и дружественных стран, и я призываю Организацию Объединенных Наций и все международные организации, международное сообщество и мировое общественное мнение помочь спасти ливанцев от смерти и предотвратить гибель Ливана », - сказал он дипломатам.

Диаб также заявил, что только новый кабинет министров может возобновить переговоры с Международным валютным фондом (МВФ).

«Это правительство не имеет права возобновлять переговоры с МВФ для реализации плана восстановления, установленного кабинетом министров, поскольку это влечет за собой обязательства для следующего правительства, которые оно может не одобрить», - сказал он.

В прошлом месяце глава внешнеполитического ведомства Европейского союза заявил ливанским лидерам, что они виноваты в политическом и экономическом кризисе, и некоторые из них могут столкнуться с санкциями, если они будут продолжать препятствовать шагам по формированию нового правительства и проведению реформ.

Медлу тем ливанцы похоже считают, что политики больше зациклены на борьбе за власть, чем на экономических реформах, и лишь пользуются поводом свалить всю ответственность на международное сообщество.

Сейчас в Ливане цены на топливо выросли на 50 процентов, и большинство ливанцев получают электроэнергию не более двух часов в день. Кроме того, гиперинфляция привела к утроению цен на продукты питания за последние несколько месяцев, в то время как минимальная заработная плата - 50 долларов - осталась прежней.