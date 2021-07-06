Израильское правительство не смогло продлить антипалестинский закон о гражданстве

Новое правительство Израиля потерпело первое крупное поражение в парламенте, не сумев возобновить скандальный закон, запрещающий палестинцам, живущим на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа, вступающим в брак с палестинскими гражданами Израиля, самостоятельно получить гражданство и право на проживание.

Это было первое серьезное политическое испытание для премьер-министра Нафтали Беннета, который вот уже почти месяц возглавляет разношерстную коалицию, в которую входят левые, центристские и палестинские партии, а также его собственная ультранационалистическая партия.

Восьмипартийная коалиция в парламенте не набрала большинства в первые часы вторника после всенощного марафона, посвященного продлению так называемого закона о гражданстве и въезде в Израиль. Этот провал в очередной раз подчеркнул хрупкость правительства.

Сами Абу Шахадех, член арабского Объединенного списка в кнессете, сказал, что провал продления закона является «победой тысяч [палестинских] семей».

Коалицию объединяет общая неприязнь к теперешнему лидеру оппозиции Биньямину Нетаньяху, которого они сбросили с поста премьер-министра в прошлом месяце после рекордных 12 лет подряд у власти. Из 120 депутатов 59 проголосовали за и 59 проголосовали против. Двое воздержались. Вотум недоверия новому правительству также не прошел.

Закон запрещает палестинцам, живущим на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа, вступающим в брак с палестинскими гражданами Израиля, автоматически получать вид на жительство и гражданство Израиля, что создает бесконечные трудности для палестинцев, проживающих в Израиле и на территориях, которые он оккупировал с 1967 года.

Запрет был впервые введен в действие во время второй палестинской интифады, и оправдывался соображениями «безопасности», но критики указывали, что это дискриминационная мера, равносильная апартеиду против арабо-палестинского меньшинства Израиля.

В понедельник министр иностранных дел Яир Лапид заявил, что закон в основном касается демографической инженерии, добавив, что он «имеет значение с точки зрения безопасности».

«[Нет] необходимости прятаться от целей закона [о гражданстве]», - написал он в Твиттере. «Это один из инструментов, призванных обеспечить еврейское большинство в Израиле. Израиль - национальное государство еврейского народа, и наша цель состоит в том, чтобы в нем было еврейское большинство».

Обращаем внимание читателей, что это комментарий левого политика, представьте какие там правые.

Джессика Монтелл, глава израильской правозащитной группы «Хамокед», которая предоставляет юридические услуги палестинцам, сказала, что «от этого закона пострадали десятки тысяч семей».

Согласно поправке к закону от 2005 года, женщинам старше 25 лет и мужчинам старше 35 лет разрешается подавать заявления о разрешении на временное проживание.

Закон был принят сроком на один год, а с 2003 года его ежегодно продлевал, в том числе благодаря Нетаньяху, который сейчас возглавляет оппозицию.

Интересно, что сейчас как раз Нетаньяху, который называет правительство Беннета угрозой безопасности Израиля, проголосовал против — специально, чтобы утопить правительство Беннета.

Израильские СМИ сообщили, что в закон были все же внесены поправки как компромисс между коалиционными партиями, выступившими против закона. Закон с внесенными в него поправками допускал продление на шесть месяцев в дополнение к предоставлению прав на жительство 1600 палестинцам, проживающим в Израиле. Несколько членов партии коалиции не голосовали за продление действия закона, в том числе член собственной партии Беннета.

Ну а мы напомним, что чем больше палестинцев будет с израильскими паспортами, тем вероятнее электоральный успех арабских партий, без которых уже нынешнее правительство не смогло бы придти к власти. Именно так воплощается постепенно кошмар сиониста.