Афганистан: Кабул готовит контратаку, талибы готовят мирный план

Правительственные силы Афганистана планируют контрнаступление в северных провинциях страны после того, как уступили позиции талибам*, сообщает российское информационное агентство РИА со ссылкой на советника президента Афганистана Ашрафа Гани.

Советник по национальной безопасности Хамдулла Мохиб сказал РИА в интервью в понедельник, что правительственные силы не ожидали наступления талибов, но «абсолютно, определенно» предпримут контратаку.

По словам официальных лиц, марш "Талибана" через северный Афганистан в мгновение ока набрал обороты с захватом нескольких районов у бегущих афганских сил/ Несколько сотен солдат и вовсе бежали через границу в соседний Таджикистан.

В понедельник комитет национальной безопасности Таджикистана сообщил, что 1037 солдат кабульского режима бежали в Таджикистан «для спасения своих жизней» после ночных столкновений с талибами.

«Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела Афганистана, военнослужащим афганских правительственных сил был разрешен въезд на территорию Таджикистана», - говорится в заявлении комитета.

Там также говорится, что талибы взяли «под полный контроль» шесть районов провинции Бадахшан, граничащих с Таджикистаном на северо-востоке Афганистана.

Особенно шокирует наблюдателей тот факт, что последние успехи талибов отмечены именно на севере, который традиционно считается оплотом анти-талибских сил.

Между тем появляются сообщения о том, что уже в следующем месяце талибы планируют представить свое письменное мирное предложение афганскому правительству. Об этом сообщил представитель группы, что может свидетельствовать о том, что нынешнее наступление для талибов является своего рода повышением ставок в переговорах с Кабулом.

На прошлой неделе — одновременно с уходом американцев с авиабазы в Баграме — лидеры талибов возобновили зашедшие в тупик переговоры с посланниками кабульской администрации в столице Катара Дохе.

«Мирные переговоры и процесс будут ускорены в ближайшие дни… и ожидается, что они войдут в важную стадию, естественно, речь пойдет о мирных планах», - сказал агентству Рейтер в понедельник пресс-секретарь Талибана Забихулла Муджахид.

«Возможно, потребуется месяц, чтобы достичь той стадии, когда обе стороны поделятся своим письменным мирным планом», - сказал он, добавив, что последний раунд переговоров прошел в критический момент.

«Хотя мы (Талибан) имеем преимущество на поле боя, мы очень серьезно относимся к переговорам и диалогу».

Эскалация боевых действий и бегство тысяч потрепанных афганских силовиков вызвали серьезные сомнения в отношении поддерживаемых США мирных переговоров, которые начались в прошлом году при администрации тогдашнего президента Дональда Трампа.

Отвечая на просьбу прокомментировать высказывания представителя Талибана, представитель Госдепартамента США сказал, что урегулирование путем переговоров является единственным способом положить конец 40-летней войне в Афганистане.

«Мы призываем стороны вступить в серьезные переговоры для определения политической дорожной карты будущего Афганистана, которая приведет к справедливому и прочному урегулированию», - сказал американский дипломат.

«Мир не примет насильственного навязывания правительства Афганистану», - добавил чиновник. «Легитимность и помощь любому афганскому правительству возможны только в том случае, если это правительство будет уважать права человека».

Представители западных служб безопасности заявили, что повстанческие силы захватили более 100 районов, но талибы говорят, что они контролируют более 200 районов в 34 провинциях, составляющих более половины разрушенной войной страны.

Дипломаты, наблюдающие за внутриафганскими переговорами, неоднократно обращались за помощью к соседнему Пакистану, чтобы убедить лидеров Талибана предложить письменный мирный план.

В прошлом месяце специальный посланник Европейского союза по Афганистану Томас Никлассон заявил, что время истекает и что письменное предложение станет признаком успешного влияния Пакистана на Талибан.

Наджиа Анвари, пресс-секретарь министерства по делам мира в кабульской администрации, подтвердил, что внутриафганские переговоры возобновились, и сказал, что его представители «очень рады», что посланники талибов присоединились к процессу.

«Трудно ожидать, что талибы предоставят нам свой письменный документ о мирном плане через месяц, но давайте будем позитивными. Мы надеемся, что они представят (его), чтобы понять, чего они хотят», - сказал Анвари.

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