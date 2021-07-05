Скандал с ЛГБТ-флагом на матче в Баку

Матч Евро-2020 в Баку неожиданно привел к скандалу с участием ЛГББ сообщества.

Все дело в том, что стюарды на стадионе "Олимпийский" в Баку на время забрали символ ЛГБТ-сообщества у болельщика сборной Дании во время матча со сборной Чехии. Между тем Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвал радужный флаг символом своих ценностей.

Теперь УЕФА расследует инцидент с конфискацией радужного флага. Отмечается, что УЕФА не давал указаний конфисковывать радужные флаги на матчах ни в Баку, ни в иных городах, принимающих европейское первенство, цитирует агентство AFP заявление организации. При этом радужный флаг олицетворяет основополагающие ценности УЕФА, отметили в союзе.

По предварительным данным, мужчина был пьян. Между ним и несколькими посетителями матча вспыхнул конфликт. Обслуживающий персонал вмешался, однако позволил фанату датчан остаться на стадионе, "несмотря на его состояние", а флаг ему позднее вернули. Эту информацию подтвердило объединение футбольных болельщиков Fans Europe, указав на «грубое нарушение» правил УЕФА.

Напомним, что этот чемпионат Европы как никакой прежний отмечен скандалами с ЛГБТ. В конце июня УЕФА завершил проверку действий вратаря и капитана сборной Германии по футболу Мануэля Нойера, несколько раз появлявшегося на играх чемпионата Европы с повязкой в цветах радуги. Спортивная организация расценила этот жест капитана как символ поддержки разнообразия национальной командой и тем самым "благого дела", сообщил Немецкий футбольный союз.

Позднее УЕФА все же запретил Мюнхену осветить стадион всеми цветами радуги во время матча между сборными Германии и Венгрии на групповом этапе Евро-2020. Союз пояснил, что является политически и религиозно нейтральной организацией и поэтому отклонил запрос обербургомистра Мюнхена из-за "политического контекста, заключающегося в послании, ориентированном на решение венгерского парламента". Речь идет о принятии Будапештом закона о запрете пропаганды гомосексуальности, вызвавшем критику в Евросоюзе.

Возможно ли, что нынешний инцидент каким-то образом вызовет санкции УЕФА в отношении Азербайджана — пока не ясно. Также как совершенно не ясно, зачем на матч двух стран приносить предельно идеологизированное ЛГБТ-знамя, отношение к которому в Баку вполне ожидаемо не такое либеральное как в Копенгагеге или даже Праге.