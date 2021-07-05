Израиль снова нарушил перемирие с Газой

Израильские военные совершили еще один ночной налет на позиции ХАМАС в осажденном секторе Газа после того, как заявили, что из палестинского анклава были запущены зажигательные шары.

Израильская армия заявила, что нанесла удар по «объекту по производству оружия и ракетной установке, принадлежащей ХАМАС», в субботу вечером.

Самолеты оккупантов нанесли удары по объектам к западу от города Газа и в северном секторе. Сообщений о жертвах не поступало.

Не было никаких непосредственных указаний на то, какая группа из Газы была ответственна за запуск огненных шаров, но Израиль возлагает ответственность за любые действия на ХАМАС - группу, которая управляет Газой.

«Удары были нанесены в ответ на взрывы воздушных шаров, выпущенных в направлении израильской территории», - говорится в заявлении израильской армии.

По данным пожарных служб, в четверг в районе Эшколь были потушены четыре небольших пожара, вызванных зажигательными шарами из Газы.

Субботний ночной налет стал четвертым разом, когда Израиль нанес воздушный удар по Газе после майской войны, которая завершилось «прекращением огня» при посредничестве Египта 21 мая.

Хотя в прошлом месяце Израиль ослабил ограничения, чтобы разрешить столь необходимую помощь палестинскому анклаву, он сохраняет 14-летнюю разрушительную блокаду на суше, с воздуха и на море.

ООН назвала Газу «тюрьмой под открытым небом», жители которой живут в крайней нищете в условиях, ухудшившихся после пандемии коронавируса.