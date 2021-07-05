Марш талибов: север Афганистана сдается, а солдаты правительства бегут за границу

Талибан продолжает свой победный марш через северный Афганистан, захватив несколько районов у бегущих сил кабульского режима, в то время как еще несколько сотен солдат афганской армии бежали через границу в Таджикистан.

Более 300 военнослужащих кабульского режима перешли из афганской провинции Бадахшан, когда боевики Талибана подошли к границе, говорится в заявлении Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана в воскресенье.

«Руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства», таджикские власти разрешили отступающим правительственным войскам кабульского режима перейти в Таджикистан, говорится в заявлении.

Напомним, что с середины апреля, когда президент США Джо Байден объявил об окончании «вечной войны» в Афганистане, талибы добились успехов по всей стране. Но наиболее значительные успехи были достигнуты в северной половине страны, традиционном оплоте союзников США, которые помогли победить талибов в 2001 году.

Сейчас Талибан контролирует примерно треть из всех 421 округа и районных центров Афганистана.

По словам члена совета провинции Мохиб-уль Рахмана, успехи в северо-восточной провинции Бадахшан в последние дни в основном были получены талибами без особых боевых действий. По его словам в успехах талибов в основном главный вклад сделан моральным духом солдат, которые в основном малочисленнее талибов и испытывают недостаток в припасах.

«К сожалению, большинство районов было оставлено талибам без боя», - сказал Мохиб-уль Рахман. По его словам, за последние три дня 10 округов пали в руки талибов, из них восемь - без боя.

По словам Мохиб-уль Рахмана, сотни афганских солдат, полицейских и сотрудников разведки сдали свои военные посты и бежали в столицу провинции Бадахшан Файзабад.

И несмотря на то, что рано утром в воскресенье проводилось совещание по вопросам безопасности, посвященное укреплению периметра вокруг Файзабада, некоторые высокопоставленные провинциальные чиновники бежали из города в столицу Афганистана Кабул. Между тем, если и Файзабад падет, то это будет первая провинциальная столица под контролем талибов.

В конце июня кабульское правительство возродило ополченцев-добровольцев, печально прославленных из-за своей репутации жестокого насилия. По идее они должны были поддержать военных, но Мохиб-уль Рахман утверждает, что многие эти ополченцы в районах Бадахшана сопротивлялись весьма вяло.

Официальные лица Кабула заявили также в воскресенье, что талибы захватили ключевой район своего бывшего бастиона — Кандагар - после ожесточенных ночных боев с правительственными силами.

Падение района Панджвай в южной провинции Кандагар произошло всего через два дня после того, как силы США и НАТО покинули свою главную авиабазу Баграм недалеко от Кабула, откуда они в течение 20 лет вели операции против Талибана и его союзников.

Губернатор района Панджвай Хасти Мохаммад сказал, что кабульские силы и талибы столкнулись ночью, в результате чего правительственные силы отступили из этого района.

«Талибан захватил районный штаб полиции и офис губернатора», - сказал он агентству AFP.

Глава совета провинции Кандагар Сайед Джан Хакривал подтвердил падение Панджвая, но обвинил правительственные силы в «намеренном отступлении».

Районы на севере, контролируемые талибами, приобретают все более стратегический характер, так как они проходят вдоль границы Афганистана с государствами Центральной Азии. В прошлом месяце талибы взяли под контроль Имам Сахиб, город в провинции Кундуз на границе Узбекистана, и получили контроль над ключевым торговым маршрутом.

Рейды на Бадахшан особенно важны, поскольку это родная провинция бывшего президента Бурхануддина Раббани, убитого смертником в 2011 году. Его сын Салахуддин Раббани является членом нынешнего Высшего совета национального примирения.

Убитый бывший президент также возглавлял афганскую «Джамят-и-Ислами», которая была партией знаменитого борца с талибами Ахмада Шаха Масуда, тоже убитого смертником за два дня до терактов 11 сентября в США.

В субботу кабульское министерство внутренних дел выступило с заявлением, в котором говорится, что поражения носят «временный характер». Когда и как они собираются восстанавливать контроль пока не ясно.

Представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил взятие районов и сказал, что большинство из них пало без боя. Во время предыдущих капитуляций талибы также показывали видео, на которых солдаты кабульского режима получают разрешение на проезд и возвращаются в свои дома.

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