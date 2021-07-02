Абдулмумину Гаджиеву снова продлили арест

Южный окружной военный суд снова продлил срок содержания под стражей на три месяца журналисту дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву, главе благотворительного фонда "Ансар" Абубакару Ризванову и программисту Кемалу Тамбиеву. Об этом сообщают «Кавказ.Реалии».

По мнению гособвинителя, подсудимые могут оказать давление на свидетелей, препятствовать расследованию дела и скрыться. Защитники же утверждали, что основания обвинителя ничем не подкреплены, у подсудимых хорошие характеристики, у них есть малолетние дети. Кроме того, прошлое решение о продлении ареста до 28 июля еще не вступило в силу – Ризванов подал на него апелляционную жалобу, которая до сих пор не рассмотрена.

"Одним из главных аргументов прокурора является тяжесть вменяемой нам статьи, но это не может служить достаточным доводом. За два года работы по этому делу ни один свидетель не заявил о том, что на него оказывают давление. Основания обвинения – голословны. У меня есть постоянное место жительства, дети и родные, за которыми необходим уход. Я прошу отказать в ходатайстве прокурора и избрать более мягкую меру пресечения", - заявил Ризванов.

До ухода в совещательную комнату судья Роман Сапрунов спросил подсудимых, в каком состоянии они находятся, потому что "условия их содержания явно не прибавляют здоровья".

"Все четко, просто жаль, что государство тратит так много денег на наше содержание", - сказал Ризванов.

После перерыва суд вынес решение и удовлетворил требования прокурора. Подсудимые будут находиться в СИЗО до 28 октября.

На заседании планировалось также заслушать показания трех свидетелей, однако из-за накладок в работе суда заседание перенесли почти на месяц - до 29 июля.

Напомним, что Гаджиева, Тамбиева и Ризванова обвиняют в участии и финансировании признанных террористическими организаций "Конгресс народов Ичкерии и Дагестана" и "Высший военный Маджисуль Шура Объединённых сил моджахедов Кавказа". Согласно обвинению, Гаджиев помогал в сборе средств, освещая деятельность Исраила Ахмеднабиева, известного как Абу Умар Саситлинский, а Ризванов содействовал ему как глава благотворительного фонда.