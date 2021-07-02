В Fortnite побуждают разбить "Каабу"?

Знаменитый университет Аль-Азхар в Каире выпустил предупреждение о популярной многопользовательской видеоигре Fortnite, которая побуждает игроков снести «Каабу», чтобы перейти на следующий уровень. Предупреждение было вынесено университетским Международным центром электронных фетв.

"Центр ранее предупреждал о некоторых видеоиграх, которые занимают умы молодых людей, отвлекают их от их основных задач получения полезных знаний или работы и запирают их в виртуальных мирах вдали от реальности, побуждая их к ненависти и самоповреждению. или причинение вреда другим», - говорится в заявлении Аль-Азхара, опубликованном в Facebook.

В заявлении добавлено, что видеоигра Fortnite побуждает игроков уничтожить «Каабу», чтобы получить оружие и перейти на следующий уровень. «Это сказывается на убеждениях и самоуважении молодых людей и недооценивает важность их святынь. Таким образом, центр вновь заявляет о запрете всех видеоигр, которые поощряют насилие или содержат ложные идеи, искажающие веру или демонстрирующие презрение к религиозным убеждениям».

Команда разработчиков Fortnite, компания Epic Games, подтвердила достоверность изображений, которые циркулируют онлайн, но заявила, что в оригинальной игре нет никакой «Каабы», а «упомянутый контент - это остров, созданный игроком в творческом режиме, где на острове вы не можете уничтожить Каабу».

Надо сказать, что «Кааба» в Fortnite появилась достаточно давно, однако видимо только сейчас об этом стало известно ученым Аль-Азхара. Похожий инцидент был также два года назад, когда тоже «Кааба» появилась в другом популярном баттл-рояле — Player Unknown Battle Ground (PUBG). Тогда разработчики извинились и пообещали устранить оскорбительный для мусульман контент.