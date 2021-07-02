США полностью покинули афганскую авиабазу Баграм

Американские военные покинули афганскую авиабазу Баграм, которая почти 20 лет служила эпицентром войны против талибов*, сообщает Associated Press, со ссылкой на официальных лиц в США.

По словам Associated Press, авиабаза была передана Национальным силам обороны и безопасности Афганистана в полном объеме, заявили в пятницу американские чиновники на условиях анонимности.

Один из официальных лиц также сказал, что верховный командующий США в Афганистане генерал Остин С. Миллер «по-прежнему сохраняет все возможности и полномочия для защиты вооруженных сил».

На пике американского присутствия в стране авиабаза Баграм принимала более 100 000 американских солдат, прошедших через обширный комплекс в 50 км к северу от столицы Кабула.

Официальный представитель кабульского режима заявил, что база будет официально передана правительству на церемонии в субботу, сообщает агентство Reuters.

Уход с авиабазы является ярким свидетельством того, что последние из 2500–3500 американских военнослужащих покинули Афганистан или приближаются к отбытию, за несколько месяцев до обещанного президентом Джо Байденом сроком их вывода к 11 сентября.

Вскоре после объявления в середине апреля о том, что США заканчивают свою «вечную войну», стало ясно, что вывод американских солдат и их примерно 7000 союзников по НАТО случится ближе к 4 июля, когда страна будет отмечать День независимости.

Сообщения из нескольких стран, проанализированные Associated Press, показывают, что большинство европейских контингентов ушли без особых церемоний - резкий контраст с драматичной и публичной демонстрацией силы и единства, когда союзники по НАТО выстроились в очередь, чтобы поддержать вторжение США в 2001 году.

США отказались сообщить, когда последний из их солдат покинет Афганистан, сославшись на соображения безопасности, а также на защиту кабульского международного аэропорта имени Хамида Карзая, переговоры по которому все еще ведутся. В настоящее время аэропорт охраняют солдаты Турции и США.

У США также будет около 6500 военнослужащих в Афганистане для защиты своего обширного посольства в столице. Предполагается, что их присутствие будет отражено в двустороннем соглашении с правительством Афганистана.

США и НАТО покидают Афганистан, когда талибы продвигаются вперед в нескольких частях страны, захватывая десятки районов и подавляя осажденные силы кабульского режима.

Между тем большую тревогу вызывает тот факт, что кабульская администрация для сдерживания талибов решила возродить ополчения, которые ранее были отмечены историей жестокого насилия.

Генерал Миллер на этой неделе предупредил, что продолжающееся насилие чревато гражданской войной в Афганистане, которая должна обеспокоить весь мир.

В прошлом месяце Байден сказал своему афганскому коллеге Ашрафу Гани, что «афганцам придется решать свое будущее, чего они хотят».

Гани же сказал, что его работа теперь состоит в том, чтобы «управлять последствиями» вывода американских войск.

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