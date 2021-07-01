Йеменский беженец почти на месяц застрял в аэропорту Стамбула

Йеменский беженец уже не менее 20 дней живет в аэропорту Стамбула после после многократных депортаций между Южной Америкой и Ближним Востоком, сообщает арабоязычная служба Deutches Welles.

Марван Хузам аль-Кахтани из Таиза, города, контролируемого международно признанным правительством Йемена, подробно описал свое изнурительное положение на видео, снятых им в аэропорту.

Он объяснил, что его жизнь была трудной в раздираемом войной Йемене, что вынудило его бежать в Эквадор, откуда он намеревался попасть в Мексику. Ранее поступали сообщения о попытках небольшого числа йеменцев пересечь мексиканскую границу, чтобы попасть в США.

Согласно его личным показаниям, представленным в арабоязычной программе DW мексиканские власти задержали его на 23 дня, прежде чем отклонили его просьбу о предоставлении убежища, и депортировали в Турцию.

Поскольку у него не было турецкой визы, власти страны депортировали его в Египет, где он столкнулся с той же проблемой, так что его отправили обратно в Турцию. Затем турецкие власти вернули его в Мексику, но мексиканские власти снова отправили его обратно в Турцию.

Сейчас он застрял в аэропорту Стамбула с 4 июня и спрашивает на видео: «Куда мне идти? Я останусь здесь до конца жизни?».

В одном ролике он утверждал, что у него нет еды и воды, и что ему никто не помогает в аэропорту.

Он также сказал, что посольство Йемена в Турции отказалось ему помогать после того, как он обратился к ним, вместо этого посоветовал решить свою «проблему» самостоятельно.

DW связалась с посольством. Они заявили, что не имеют полномочий разрешить Аль-Кахтани въезд в Турцию, но могут помочь ему, если он попытается вернуться в Йемен.

Аль-Кахтани не собирается возвращаться, заявив, что он столкнулся с принудительным призывом там и готов переехать в любую страну, которая его примет.