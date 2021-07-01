Россия отказалась открыть еще один путь для гуманитарной помощи сирийцам

Предложение о возобновлении работы пограничного перехода из Ирака в северо-восточную Сирию для доставки гуманитарной помощи натолкнулось в среду на противодействие посла России при ООН, который также отказался сообщить, что произойдет с единственным действующим в настоящее время переходом между Турцией и северо-западом Сирии, удерживаемым оппозицией. Он подчеркнул, что разрешение ООН на трансграничную гуманитарную помощь Сирии без согласия Дамаска в конечном итоге прекратится, не указав сроков.

В проекте резолюции Совета Безопасности ООН предлагается направлять помощь через оба перехода, но Василий Небензя заявил на пресс-конференции, что Россия обсуждает только возможное продолжение поставок через переход Баб-эль-Хава в Идлиб на северо-западе Сирии. Он отказался сообщить, проголосует ли Россия за то, чтобы оставить его открытым, или воспользуется своим вето, чтобы закрыть его.

Небензя прокомментировал проект резолюции, распространенный в Совете Безопасности в прошлую пятницу, который оставит Баб-эль-Хава открытым и вновь откроет контрольно-пропускной пункт Аль-Ярубия на северо-восточной границе с Ираком, который был закрыт в январе 2020 года.

Совет Безопасности одобрил четыре пункта пересечения границы, когда в 2014 году начались поставки помощи, то есть через три года после начала сирийского конфликта. Но в январе 2020 года Россия использовала свое вето в совете сначала, чтобы ограничить поставки помощи двумя пограничными переходами на северо-западе, а затем в июле прошлого года, чтобы закрыть еще один.

Таким образом, сегодня помощь может быть доставлена ​​только через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава, а его мандат истекает 10 июля.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил западных доноров, которые являются основными поставщиками гуманитарной помощи Сирии, в «шантаже» Москвы, так как они угрожают сократить гуманитарное финансирование ее близкого союзника — режима в Дамаске — если мандат Баб аль-Хавв не будет продлен.

«Мы считаем важным противостоять таким подходам», - сказал он в недавнем устном заявлении, переданном Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и полученному на прошлой неделе Associated Press (AP).

«Мы считаем, что дальнейшие уступки американцам и европейцам под давлением финансовых угроз подорвут авторитет Организации Объединенных Наций, ее Устава и резолюций Совета Безопасности».

Небензя повторил критику со стороны России в отношении трансграничной помощи и заявил, что гуманитарная помощь должна доставляться через линии конфликта в Сирии, чтобы укрепить суверенитет асадитского режима над всей страной.

Посол США Линда Томас-Гринфилд, которая недавно посетила контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава, в пятницу выразила разочарование тем, что проект резолюции не предусматривает доставки помощи через три переходных пункта, включая второй переход из Турции на северо-запад в Баб-эль-Саламе. который был закрыт в июле прошлого года.

«Миллионы сирийцев страдают, и без срочных действий миллионы других будут отрезаны от еды, чистой воды, лекарств и вакцин против COVID-19», - сказала она.

В среду Турция заявила, что хочет, чтобы единственный пункт пересечения границы оставался открытым, добавив, что она ведет переговоры в Совете Безопасности ООН, чтобы устранить нежелание России.

Тем не менее, контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава на границе Турции и Сирии закроется 10 июля, если он не получит разрешение Совета Безопасности ООН (СБ ООН) оставаться открытым еще на один год, где Россия обладает правом вето.

«Совет Безопасности ООН должен продлить мандат в отношении этого пересечения границы», - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чаушоглу после переговоров со своим российским коллегой Лавровым на южном турецком курорте Анталия.

«Что мы можем сделать, чтобы преодолеть сомнения России? Мы также ведем переговоры с членами Совета Безопасности ООН», - сказал он. «Это гуманитарный вопрос, а не политический».

В понедельник Соединенные Штаты предупредили, что Россия поставит под угрозу надежды на более конструктивные отношения, если воспользуется своим вето ООН на закрытие пункта пересечения границы.

На прошлой неделе Гутерриш призвал все страны Совета Безопасности прийти к консенсусу по сохранению перехода, который позволит получить помощь около 3 миллионов человек, проживающих в сирийском районе Идлиб.

Между тем мирные жители Идлиба обеспокоены. Гражданские лица, укрывающиеся в лагерях на границе между Турцией и северо-западной Сирией, призвали оставить пограничный переход Баб-эль-Хава открытым для переброски гуманитарной помощи, которая необходима для их выживания.

Беды миллионов мирных жителей, спасшихся от атак режима Асада и его сторонников, обострились после того, как Россия настояла на разрешении доставки помощи только через контрольно-пропускной пункт Баб-эль-Хава в страну.

Десятки неправительственных организаций (НПО), действующих в Сирии, подали апелляцию против закрытия перехода Баб-эль-Хава между Турцией и Сирией, последнего спасательного маршрута для более чем 3 миллионов сирийцев.