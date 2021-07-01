В Судане новые протесты из-за экономических реформ правительства

Сотни протестующих вышли на улицы столицы Судана Хартума, чтобы потребовать отставки переходного правительства из-за противоречивых экономических реформ.

Общественное недовольство усилилось по поводу реформ, поддерживаемых Международным валютным фондом (МВФ), которые сократили субсидии на бензин и дизельное топливо, увеличив их стоимость более чем вдвое.

«Мы хотим падения режима» и «Нет политике [МВФ]», - кричали демонстранты, собравшиеся возле президентского дворца в Хартуме в среду, на следующий день после того, как МВФ одобрил кредит на 2,5 миллиарда долларов и сделку по облегчению долгового бремени.

Военно-гражданская администрация Судана стремилась сохранить целостность расколотой страны и восстановить связи с Западом с тех пор, как давний диктатор Омар аль-Башир был отстранен от власти военными в 2019 году на фоне массовых антиправительственных демонстраций.

Во вторник МВФ разрешил Судану начать поиски помощи в погашении долга на сумму около 56 миллиардов долларов, а гражданский премьер-министр Абдалла Хамдок похвалил суданский народ за его «терпение» и «стойкость».

«Мы на правильном пути», - сказал он в телеобращении после объявления МВФ о сделке по облегчению долгового бремени.

Но многие из экономических проблем, которые подогревали общественное недовольство в правление Омара аль-Башира, продолжаются до сих пор.

Совместное военно-гражданское правительство Судана предприняло ряд смелых шагов, чтобы попытаться возродить разрушенную экономику, в которой процветает контрабанда.

Эти меры включают в себя плавающую валюту, начало решения проблемы крупных государственных субсидий, особенно на топливо, и поиск инвестиций от международных доноров.

Но некоторые меры также угрожают дальнейшим обнищанием беднейших слоев населения страны и столкнулись с противодействием демократических активистов, возглавивших народное восстание против аль-Башира, правившего страной почти 30 лет.

Протестующие в Хартуме в среду сожгли шины и размахивали транспарантами с надписью «Хлеб для бедных», прежде чем они были разогнаны полицией, применившей слезоточивый газ.

Между тем, суданские власти заявили, что они арестовали множество членов бывшей правящей партии, обвинив их в планировании «актов разрушения» перед демократическими протестами.

Полиция задержала не менее 200 членов Партии национального конгресса (ПНК) рано утром в среду, заявили официальные лица.

Военно-гражданское переходное правительство регулярно обвиняет сторонников ПНК в попытках подорвать их работу и разрушить страну.

Премьер-министр Хамдок предупредил ранее в этом месяце о возможности хаоса и гражданской войны, разжигаемой бывшей администрацией.