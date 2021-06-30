"Что афганцу хорошо, то немцу...": последние солдаты бундесвера покинули Афганистан

Вчера, 29 июня, последние из остававшихся на военной базе в Мазари-Шарифе немецких солдат на четырех военных самолетах вернулись в Германию. Среди немецких военнослужащих были и представители специального подразделения KSK, осуществлявшие охрану лагеря и обеспечившие безопасность вывода войск, передает Deutsche Welle.

«Подходит к концу целая глава в истории, интенсивная миссия, которая бросила вызов бундесверу и существенно повлияла на его становление, в том числе и в боях. Миссия, в ходе которой получили ранения души и тела наших солдат, в ходе которой мы теряли людей и оплакивали погибших», — заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Напомним, что Германия среди стран НАТО обладала вторым по численности военным контингентом в Афганистане, уступая лишь США. До мая в Афганистане находились 1100 немецких военных.

Всего же за двадцать лет через Афганистан прошло 150 тысяч немецких солдат и офицеров. Погибли за эти годы 59 немецких военнослужащих.