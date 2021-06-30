Израильтяне сносят палестинские магазины в иерусалимском районе Сильван

Во вторник утром израильские силы штурмовали квартал Сильван в Восточном Иерусалиме и снесли магазин в квартале Аль-Бустан, а около 1500 жителей этого района столкнулись с тем, что их дома были разрушены Израилем.

Израильские силы применили слезоточивый газ и резиновые пули для разгона палестинских демонстрантов. Позже столкновения распространились на другие части Сильвана, включая районы Батн-эль-Хава и Бир-Аюб.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил как минимум о четырех раненых в Аль-Бустане, добавив, что израильские силы полностью окружили этот район, прежде чем снести мясную лавку Аль-Халила.

Израильские власти заявляют, что магазин был построен без разрешения.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как израильские силы избивают владельца магазина по имени Нидал аль-Раджаби за нарушение приказа о сносе.

Срок, установленный израильскими властями для сноса домов жителей Аль-Бустана, истек в воскресенье. Палестинцам было приказано снести свои дома к воскресенью, в противном случае израильские власти грозят им штрафными санкциями.

Аль-Бустан, где проживает около 1500 человек, находится под угрозой полного уничтожения. На его месте израильтяне хотят устроить археологический парк.

Жители призвали международную общественность оказать давление на Израиль, чтобы он прекратил снос.

Хэштег #SaveSilwan стал популярным в ряде основных социальных сетей, включая Twitter и Instagram.

Израильские суды отклонили документы, относящиеся еще ко временам Османской империи, представленные палестинскими семьями, и подтверждающие право собственности на дома в Батн-эль-Хава, который также является частью района Сильван в Восточном Иерусалиме.

Правозащитные группы, в том числе Amnesty International, потребовали прекратить выселение палестинских жителей в Сильване.

Принудительное изгнание Израилем палестинцев в Восточном Иерусалиме вызвало международные протесты в начале этого года, когда все внимание было сосредоточено на попытке изгнания жителей района Шейх-Джаррах.