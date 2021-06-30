В Саудовской Аравии появится второй национальный авиаперевозчик

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман объявил во вторник о планах запустить вторую национальную авиакомпанию в рамках более широкой стратегии по превращению королевства в глобальный логистический центр, стремящегося к диверсификации от нефти.

Официальные государственные СМИ королевства сообщили, что создание еще одного национального перевозчика выведет Саудовскую Аравию на пятое место в мире по объему транзитных авиаперевозок.

Наследный принц возглавил усилия Саудовской Аравии, крупнейшей арабской экономики, по увеличению ненефтяных доходов к 2030 году примерно до 45 миллиардов риалов (12 миллиардов долларов).

Государственное информационное агентство SPA сообщило, что превращение королевства в глобальный логистический центр, включая развитие портов, железнодорожных и автомобильных сетей, увеличит вклад сектора транспорта и логистики в валовой внутренний продукт с шести процентов до 10 процентов.

«Комплексная стратегия направлена ​​на то, чтобы позиционировать Саудовскую Аравию как глобальный логистический центр, соединяющий три континента», - цитируется наследный принц в отчете SPA. «Это поможет другим секторам, таким как туризм, хадж и умра, достичь своих национальных целей».

Добавление еще одной авиакомпании увеличит количество международных направлений из Саудовской Аравии до более чем 250 и удвоит грузоподъемность до более чем 4,5 миллионов тонн, говорится в сообщении SPA.

С нынешним флагманом Saudi Arabian Airlines («Саудия») королевство имеет одну из самых маленьких сетей авиакомпаний в регионе относительно своих размеров. Саудовская Аравия годами боролась с убытками и, как и другие страны мира, и сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Ранее в этом году местные СМИ сообщили, что суверенный фонд благосостояния королевства, Государственный инвестиционный фонд (PIF), планировал построить новый аэропорт в Эр-Рияде в рамках запуска новой авиакомпании. Фонд является основным инструментом для увеличения инвестиций Саудовской Аравии в стране и за рубежом.

На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что новый аэропорт станет базой для новой авиакомпании, которая будет обслуживать туристов и деловых путешественников, а существующий флагманский перевозчик «Саудия» сосредоточится на религиозном туризме со своей базы в Джидде.

Государственная авиакомпания Saudi Arabian Airlines - крупнейший авиаперевозчик королевства. Среди других компаний - недорогой авиаперевозчик Flyadeal, принадлежащий Saudi Arabian Airlines, и Flynas, принадлежащий Kingdom Holding принца Альвалида бин Талала Аль Сауда.