Суд в Дагестане принял решение в пользу отца убитых пастухов

Советский районный суд в столице Дагестана удовлетворил жалобу Муртазали Гасангусенова на отказ управления следственного комитета РФ возбудить уголовное дело в отношении бывшего начальника полиции Шамильского района республики Ибрагима Алиева и еще трёх сотрудников полиции. Об этом сообщает издание «Кавказ.Реалии».

Напомним, что Гасангусенов добивается преследования силовиков по статьям о служебном подлоге и халатности, поскольку в 2016 году Алиев безосновательно назвал "членами незаконного вооруженного формирования" убитых сыновей Гасангусенова – пастухов Наби и Гасангусейна.

Именно Алиева отец убитых считает виновным в гибели своих сыновей, одному из которых было 17, а второму 18 лет.

Джамбулат Гасанов, правозащитник, которого цитируют «»Кавказ.Реалиип, и который представлял на заседании интересы Гасангусенова, говорит, что сразу после возбуждения уголовного дела отец убитых братьев намерен ходатайствовать о передаче материалов дела в центральный Следственный комитет РФ. Ведомство уже ведет следствие по ст. 105 УК РФ по факту убийства пастухов.

Гасангусенов убежден, что следствие на местном уровне заходит в тупик.

"Алиев дал сводку и рапорт, что мои сыновья - это боевики и террористы, а Следственный комитет по Дагестану мне твердит, что этот документ не имел юридической силы. Но тогда почему после расстрела три месяца нас силовики мучили, утверждая, что мои дети напали на них? И до сих пор никто не понес наказания за ложное обвинение и приказ о расстреле", - говорит отец. Он намерен добиваться наказания по закону для всех ответственных за гибель его сыновей.

Ранее суд трижды отклонял жалобу Гасангусенова, но Верховный суд республики всякий раз возвращал ее в районную инстанцию.