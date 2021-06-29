Верховный суд США сделал шаг в сторону справедливости по отношению к жертвам Абу Грейб

В понедельник Верховный суд США поставил компанию CACI International Inc на шаг ближе к тому, чтобы предстать перед судом по иску трех иракских бывших заключенных, которые обвинили сотрудников оборонного подрядчика в применении пыток в тюрьме Абу-Грейб недалеко от Багдада.

Судьи отказались заслушать апелляцию CACI на решение нижестоящего суда от 2019 года, которое поддерживало троих иракцев, чей иск против компании из Вирджинии был подан в 2008 году в соответствии с законом США 1789 года, который может использоваться для возбуждения судебных исков по поводу нарушений прав человека.

4-й окружной апелляционный суд США в Ричмонде, штат Вирджиния, в 2019 году отказал компании в немедленном обжаловании более раннего решения федерального судьи,со ссылкой на то что CACI якобы имеет иммунитет от судебного преследования, поскольку она работала в качестве государственного подрядчика.

Компания утверждала, что ее следует защищать в соответствии с другой, более жесткой правовой доктриной, известной как производный суверенный иммунитет, который может использоваться для защиты государственных подрядчиков от ответственности при определенных обстоятельствах.

Иными словами, компания надеялась, что раз она работала на государство, то преступления ее сотрудников нельзя рассматривать в судах. Нынешнее решение Верховного суда приблизило справедливое решение хотя бы чуть-чуть.