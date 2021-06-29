ОАЭ: первый официальный визит израильского министра в истории

Яир Лапид стал первым израильским министром в истории, который официально посетил Объединенные Арабские Эмираты. Он прибыл в ОАЭ во вторник, чтобы открыть посольство Израиля в Абу-Даби и консульство в Дубае.

Новоназначенного министра иностранных дел Израиля будет принимать его эмиратский коллега Абдуллах бен Заид Аль Нахайян. Ожидается, что в ходе двухдневного визита два ведущих дипломата обсудят ряд двусторонних вопросов, включая экономическое сотрудничество, торговлю и безопасность.

«Инаугурация посольства - это символический акт», - говорит эмиратовский дипломат Лиор Хайят. «Посольство и консульство работают уже четыре с половиной месяца».

Израиль нормализовал отношения с ОАЭ и Бахрейном в августе прошлого года при правительстве бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чья 12-летняя власть закончилась в начале этого месяца.

Нетаньяху назвал эти соглашения личным достижением и провел безуспешную кампанию по переизбранию, отчасти из-за того, что он был кандидатом, который может улучшить отношения Израиля с его арабскими соседями, сохраняя при этом безопасность дома.

По мнению аналитиков визит демонстрирует высокий приоритет, который новое правительство Израиля придает своим партнерам в Персидском заливе, и он превращает отношения с Эмиратами в институциональную политику израильского государства, а не просто партийную политику Нетаньяху.

Двусторонние отношения между Израилем и ОАЭ столкнулись с ранним испытанием в мае, когда Израиль бомбил сектор Газа в течение 11 дней, убив по меньшей мере 256 палестинцев, включая 66 детей.

Хотя ОАЭ критиковали Израиль за насильственное изгнание палестинцев из района Шейх-Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме и штурм комплекса мечети Аль-Акса, они придерживались более сдержанной позиции в отношении нападения Израиля на Газу.

Хайят сказал, что с точки зрения Израиля, конфликт доказал устойчивость к нормализации. «Это никак не повлияло на отношения между Израилем и странами, подписавшими Авраамические соглашения», - сказал он.

Тем не менее, фурор, выраженный демонстрациями во всем арабском мире по поводу действий Израиля в Газе, является напоминанием о том, насколько далека официальная позиция Эмиратов от позиции широкой общественности в арабском мире.

Иерусалим и Палестина по-прежнему объединяют всех арабов-мусульман, и если бы мнение широкой общественности хотя бы как-то учитывалось, никакой нормализации не произошло бы.

Но ОАЭ заняли обособленную позицию в регионе. По мнению аналитиков, раскрытие их отношений с Израилем после десятилетий осторожного сотрудничества в сфере безопасности укрепляет их новаторские возможности.

Всего через несколько дней после объявления о прекращении огня в Газе две страны подписали налоговое соглашение, чтобы облегчить инвестиции в их соответствующие экономики и устранить двойное налогообложение. Хайят охарактеризовал договор как «одно из самых важных соглашений», достигнутых на сегодняшний день.

Офер Сакс, генеральный директор Herzog Strategic, израильской консультационной фирмы с представительством в ОАЭ, сказал, что договор устранил основные препятствия для межстрановых инвестиций и рассматривается бизнес-сообществом как позитивный шаг.

Тем не менее, по его словам, большая часть возможностей для более глубоких экономических связей, о которых шла речь при подписании Авраамских соглашений, еще не реализована. «Мы пытаемся очень быстро продемонстрировать истории успеха, и это не та ситуация», - сказал он Al Jazeera. «Со временем появятся плоды».

Он подчеркнул, что бизнесмены Эмиратов действуют осторожно, отметив: «Они не торопятся. Они хотят создать настоящую связь».

На сегодняшний день самой крупной потенциальной сделкой является объявленное государственным инвестиционным фондом Абу-Даби намерение приобрести долю в размере 1,1 миллиарда долларов в израильском газовом месторождении Тамар в Восточном Средиземноморье.

Помимо общей заинтересованности в технологиях дронов, Израиль и ОАЭ сходятся на волне противостояния Ирану, включая попытки американской администрации возродить ядерную сделку с Тегераном.