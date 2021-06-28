Судан выдаст Гааге бывшего диктатора Омара аль-Башира

Судан передаст свергнутого президента Омара аль-Башира и других бывших ведущих членов его правительства Международному уголовному суду (МУС), заявил в субботу чиновник после начала расследования суданской прокуратуры по конфликту в Дарфуре в прошлом году.

«Правительство решило передать Башира и других преступников МУС после принятия процедур МУС», - заявила на пресс-конференции министр федеральных дел Судана Бутайна Динар.

Гаагский суд предъявил Баширу и трем должностным лицам обвинения, включая военные преступления, геноцид и преступления против человечности.

Динар сказала, что передача будет осуществлена ​​после завершения судебного процесса над Баширом в местных судах, где он обвиняется в коррупции и других преступлениях.

Обширный регион Дарфур был охвачен кровопролитием в 2003 году, когда местные повстанцы поднялись против этнической дискриминации со стороны арабского режима в Хартуме.

Правительство под руководством Башира ответило тактикой выжженной земли с помощью воздушных бомбардировок и развязало руки местным кочевым арабским ополчениям, известные как джанджавид, которых обвиняют в массовых убийствах и изнасилованиях. До 300 000 человек погибли, 2,7 миллиона были изгнаны из своих домов.

Мирные переговоры между переходным правительством Судана и повстанческой группировкой на юге страны натолкнулись на вопрос о делегировании полномочий между центральным правительством и регионами.

В своем заключительном брифинге перед Советом Безопасности ООН в качестве обвинителя МУС в начале этого месяца Фату Бенсуда посетовала на то, что трибунал еще не добился справедливости для жертв зверств в Дарфуре.

«Судан несет юридическое обязательство выдать подозреваемых» в соответствии с резолюцией Совета Безопасности, которая направила Дарфур в суд, сказала она.