США нанесли удар по про-иранским силам в Ираке и Сирии

США нанесли очередную серию воздушных ударов по про-иранским группировкам в Ираке и Сирии в ответ на атаки беспилотников на американский персонал и объекты в Ираке. Иранские прокси-ополченцы угрожают принять ответные меры.

В заявлении, сделанном в воскресенье, американские военные заявили, что нанесли удар по действующим объектам и хранилищам оружия в двух местах в Сирии и одном месте в Ираке.

Сирийская обсерватория по правам человека сообщила, что по меньшей мере пять боевиков были убиты и еще несколько ранены. Сами же американцы ничего не сообщают о количестве убитых и раненых.

Атаки были совершены по указанию президента США Джо Байдена, который во второй раз приказал нанести ответный удар по про-иранским боевикам с момента вступления в должность пять месяцев назад. Последний раз Байден отдал приказ об ограниченных бомбардировках цели в Сирии в феврале, в ответ на ракетные обстрелы Ирака.

«Соединенные Штаты предприняли необходимые, уместные и преднамеренные действия, направленные на ограничение риска эскалации, но также и для того, чтобы послать ясный и недвусмысленный сигнал сдерживания», - говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Кирби сказал, что цели были выбраны потому, что «эти объекты используются поддерживаемыми Ираном ополченцами, которые участвуют в атаках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) против американского персонала и объектов в Ираке».

По словам Кирби группировки «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аш-Шухада» входили в «несколько поддерживаемых Ираном групп ополченцев».

Два представителя иракских ополченцев сообщили Associated Press в Багдаде, что четверо боевиков были убиты в результате авиаудара недалеко от границы с Сирией.

Источники в иракской столице называют атаки США «значительными» и говорят, что Народные мобилизационные силы Ирака (Хашд аш-Шаби), зонтичная группировка, в которую входят бригады «Катаиб Хезболла» и «Катаиб Сайид аль-Шухада», поклялись отомстить.

Сейчас у США в Ираке 2500 военнослужащих, развернутых в составе международной коалиции для борьбы с остатками группировки ИГИЛ*.

С начала года было совершено более 40 нападений на интересы США в Ираке. Подавляющее большинство из них - это засады на транспортные конвои с использованием СВУ, но также и 14 ракетных ударов.

Два официальных лица США, разговаривая с информационным агентством Reuters на условиях анонимности, также заявили, что поддерживаемые Ираном ополченцы с апреля совершили по меньшей мере пять атак с помощью беспилотников на американские объекты в Ираке.

Атаки произошли тогда, когда администрация Байдена пытается возобновить ядерную сделку 2015 года с Ираном, известную как СВПД. Критики переговоров говорят, что Ирану нельзя доверять, и указывают на атаки беспилотников как на дополнительное доказательство того, что Иран и его ставленники никогда не допустят военного присутствия США в Ираке или Сирии.

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