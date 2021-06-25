Турецко-немецких ученых наградили престижной премией за вклад в борьбу с пандемией

Турецко-немецкая пара врачей, разработавших вакцину против коронавируса, получила в среду престижную испанскую награду за свой вклад в науку.

Супружеская пара Угур Шахин и Озлем Тюреджи были среди семи человек, получивших премию принцессы Астурийской в ​​области технических и научных исследований, которая ежегодно присуждается за вклад в науку. Все семь победителей получили награды за вклад в разработку вакцин против коронавируса. За каждую награду был вручен приз в размере 50 000 евро.

«Для меня большая честь быть среди получателей награды принцессы Астурийской», - сказала Тюреджи о своей победе. «Я очень рада тому, что меня считают достойным послом дела, которое представляет эта награда: улучшение жизни как высшая цель науки».

Шахин сказал, что эта награда «является прекрасным признанием того, что наука может иметь значение для человечества».

«Я очень благодарен за то, что мы смогли внести свой вклад в борьбу с этой пандемией и помочь стольким людям в наших исследованиях и работе».

И Шахин, и Тюреджи родились от родителей-иммигрантов из Турции, которые переехали в Германию в 1960-х годах. Тюреджи родилась в Германии, а Шахин приехал в страну, когда ему было четыре года.

После изучения медицины в университете они построили успешную карьеру в области иммунологии рака, молекулярной биологии и технологии вакцины мРНК.

В 2008 году они основали фармацевтическую компанию BioNTech, которая в сотрудничестве с американской фармацевтической транснациональной компанией Pfizer в ноябре прошлого года анонсировала вакцину против Covid-19, в которой используется технология мРНК, с эффективностью около 95 процентов.

Вакцина Pfizer-BioTech - одна из наиболее широко используемых вакцин против коронавируса. По данным Оксфордского университета, во всем мире было введено более 2,7 миллиарда доз вакцины против коронавируса.

Ранее в этом году они были награждены Рыцарским командорским крестом Ордена за заслуги перед Федеративной Республикой Германия.